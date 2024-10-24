Fed哈瑪克：通膨尚未回到目標水準 仍有升溫風險

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 23:50

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克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周四 (24 日) 表示，雖然近幾個月來在降低通膨方面繼續推進，但決策者尚未準備好宣布任務已經完成，通膨仍未回到應有的水準。與此同時她還點出一些讓通膨面臨升溫風險的因素。

哈瑪克在克里夫蘭聯準銀行通膨研究中心主持的會議上表示：「我們已經取得良好進展，但通膨率仍高於聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 2% 目標。新冠疫情及其後果提醒我們，通膨組成部分的不同走勢可能會對整體通膨路徑產生重要影響。」

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這是哈瑪克自 8 月成為 Fed 決策者以來首次就美國經濟問題發表長篇公開談話，她是今年 FOMC 有投票權的委員之一。

哈瑪克指出幾個可能繼續給物價升溫的因素，例如地緣政治可能讓最近下跌的能源價格「迅速逆轉」，另外雖然住房通膨有所回落，但根據克里夫蘭聯準銀行研究顯示，由於現有租戶面臨租金逐步上漲，通膨率可能仍居高不下。

儘管 Fed 在通膨方面的進展並沒有一帆風順，但官員們已經能夠在替物價降溫的同時，保持就業市場和整體經濟表現穩健。

哈瑪克未對 Fed 的降息速度和幅度發表評論。Fed 在上月貨幣政策會議下將基準利率下調 0.5 個百分點，這是自新冠疫情爆發以來首次大幅降息，原因是就業市場出現疲軟跡象，而通膨率接近其 2% 目標。