美國9月成屋銷售創近14年新低 買家靜待房貸利率下降

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-24 00:30

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美國 9 月成屋銷售降至近 14 年新低，潛在買家在等待房貸利率進一步下降和更具吸引力的房價。

根據美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 周三 (23 日) 公布數據，9 月成屋銷售總數降至 384 萬戶，低於預期的 388 萬戶，也不及 8 月的 386 萬戶，該月成屋銷售月增率下滑 1%，遠不及預期成長 0.5%，8 月前值為下滑 2.5%。

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9 月成屋銷售月增率下滑 1%，遠不及預期成長 0.5%，8 月前值為下滑 2.5%。(圖：ZeroHedge)

9 月成屋銷售總數降至 384 萬戶，近 14 年新低。(圖：ZeroHedge)

許多買家和賣家都在等待房屋融資成本從目前 6% 左右的高點回落。房貸利率在 9 月跌至兩年低點後攀升，因近期就業市場和通膨數據讓市場押注聯準會 (Fed) 將採取更為漸進的方式來降低借貸成本。

過去兩年，二手屋市場基本上處於停滯狀態，幾乎不高於或低於每月 400 萬戶房屋的折合成長率。一個主要因素是所謂的「鎖定效應」(lock-in effect)，即房主不願將房屋上市，放棄較低的抵押貸款利率。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 在聲明中表示，儘管 9 月銷售數據較弱，但通常與房屋銷售上升相關的因素正在發展。消費者有更多的庫存選擇，房貸利率比一年前更低，就業機會持續增加。

NAR 的報告顯示，9 月約有 139 萬戶待售房屋，比去年同期成長 23%。住房供應仍低於新冠疫情大流行前的水準。

以目前的銷售速度，可用庫存將持續 4.3 個月，為四年多來最長；9 月份房屋銷售價格中位數較去年同期成長 3%，至 40.45 萬美元。