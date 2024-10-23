〈美股早盤〉美債殖利率續揚 主要指數走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-23 21:41

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截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.2%。

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在市場普遍出現避險情緒之際，鑑於有跡象顯示美國經濟依然強勁，以及對總統大選後財政赤字擴大的擔憂，投資人減少對政策快速寬鬆的押注。本周稍早發表談話的大多數 Fed 官員都暗示，他們傾向於放慢降息速度。

Marlborough 的投資組合經理 James Athey 表示，債券市場的走勢讓收益看起來「有點像雜耍」。 經濟成長的轉變、Fed 和大選預期給美國公債市場製造一場完美風暴，就在一個月前，就降息預期而言，美國公債市場還有些過頭。

關於 Fed 放鬆貨幣政策的速度和規模的爭論仍在繼續，美國銀行 (BAC-US) 執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 敦促 Fed 決策者以降息幅度來衡量。

與此同時，國際貨幣基金 (IMF) 下調對明年全球經濟成長的預期，並警告稱從戰爭到貿易保護主義等各種風險正在加速，儘管該組織稱讚各國央行遏制通膨，沒有讓各國陷入衰退。市場押注歐洲央行 (ECB) 將進一步降息以提振歐元區經濟，並協助推動歐洲短期債券上漲。

由於投資人等待特斯拉的財報，那斯達克 100 指數期貨下跌 0.3%。這家電動車製造商的股價在盤前交易中下跌，該公司是所謂的「美股七雄」中唯一一家預料在最新一季業績中出現獲利下滑的公司。

截至台北時間周三（23 日）21 時許：

焦點個股：

可口可樂 (KO-US) 早盤股價下跌 2.22%，至每股 67.91 美元

可口可樂周三美股盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至 9/27) 財報，受惠價格上漲抵銷需求低迷影響，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期。然而，儘管價格上漲，該公司仍重申今年全年獲利成長介在 5% 至 6% 之間。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 5.48%，至每股 144.22 美元

安謀 (Arm Holdings) 將取消長期合作夥伴高通(QCOM-US) 使用其智慧財產權設計晶片的許可，激化雙方有關智慧手機技術的法律糾紛。據外媒報導，安謀 已向高通發出 60 天的強制通知，要求取消所謂的架構授權協議。該合約允許高通根據安謀的標準創建自己的晶片。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.08%，至每股 218.15 美元

根據《路透》引述日媒周三報導，特斯拉將開始透過電商連鎖店山田 (Yamada Denki) 在日本銷售其 Powerwall 家用電池系統。據了解，這家電動車巨擘計劃透過與該連鎖店的營運商山田控股 (Yamada Holdings) 合作，加快其家用電池系統在日本的經銷。該連鎖店在日本擁有約 1,000 家門市。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：