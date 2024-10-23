〈美股早盤〉美債殖利率續揚 主要指數走低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-23 21:41
美股主要指數周三 (23 日) 開低，原因是受到美債殖利持續率攀升的壓力，以及可口可樂、波音 (BA-US)、星巴克(SBUX-US) 帶給投資人信心的影響。
截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.2%。
美股開盤前主要指數期貨走低，因為聯準會 (Fed) 未來降息幅度可能放緩的前景繼續讓美股承壓，標普 500 指數可能連續第三天走跌。美債 10 年期殖利率升至 4.242%、美元指數也攀至 104.36。
在市場普遍出現避險情緒之際，鑑於有跡象顯示美國經濟依然強勁，以及對總統大選後財政赤字擴大的擔憂，投資人減少對政策快速寬鬆的押注。本周稍早發表談話的大多數 Fed 官員都暗示，他們傾向於放慢降息速度。
Marlborough 的投資組合經理 James Athey 表示，債券市場的走勢讓收益看起來「有點像雜耍」。 經濟成長的轉變、Fed 和大選預期給美國公債市場製造一場完美風暴，就在一個月前，就降息預期而言，美國公債市場還有些過頭。
關於 Fed 放鬆貨幣政策的速度和規模的爭論仍在繼續，美國銀行 (BAC-US) 執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 敦促 Fed 決策者以降息幅度來衡量。
與此同時，國際貨幣基金 (IMF) 下調對明年全球經濟成長的預期，並警告稱從戰爭到貿易保護主義等各種風險正在加速，儘管該組織稱讚各國央行遏制通膨，沒有讓各國陷入衰退。市場押注歐洲央行 (ECB) 將進一步降息以提振歐元區經濟，並協助推動歐洲短期債券上漲。
由於投資人等待特斯拉的財報，那斯達克 100 指數期貨下跌 0.3%。這家電動車製造商的股價在盤前交易中下跌，該公司是所謂的「美股七雄」中唯一一家預料在最新一季業績中出現獲利下滑的公司。
截至台北時間周三（23 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 249.74 點或 0.58%，暫報 42,675.15 點
- 那斯達克綜合指數下跌 102.18 點或 0.55%，暫報 18,470.95 點
- 標普 500 指數下跌 20.67 點或 0.35%，暫報 5,830.53 點
- 費半下跌 39.86 點或 0.77%，暫報 5,150.84 點
- 台積電 ADR 下跌 0.45% 至每股 197.58 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.244%
- 紐約輕原油下跌 1.16% 至每桶 70.01 美元
- 布蘭特原油下跌 1.17% 至每桶 75.15 美元
- 黃金下跌 0.33% 至每盎司 2,750.80 美元
- 美元指數升至 104.345
焦點個股：
可口可樂 (KO-US) 早盤股價下跌 2.22%，至每股 67.91 美元
可口可樂周三美股盤前公布 2024 會計年度第三季 (截至 9/27) 財報，受惠價格上漲抵銷需求低迷影響，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期。然而，儘管價格上漲，該公司仍重申今年全年獲利成長介在 5% 至 6% 之間。
安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 5.48%，至每股 144.22 美元
安謀 (Arm Holdings) 將取消長期合作夥伴高通(QCOM-US) 使用其智慧財產權設計晶片的許可，激化雙方有關智慧手機技術的法律糾紛。據外媒報導，安謀 已向高通發出 60 天的強制通知，要求取消所謂的架構授權協議。該合約允許高通根據安謀的標準創建自己的晶片。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.08%，至每股 218.15 美元
根據《路透》引述日媒周三報導，特斯拉將開始透過電商連鎖店山田 (Yamada Denki) 在日本銷售其 Powerwall 家用電池系統。據了解，這家電動車巨擘計劃透過與該連鎖店的營運商山田控股 (Yamada Holdings) 合作，加快其家用電池系統在日本的經銷。該連鎖店在日本擁有約 1,000 家門市。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
對於美國股市未來幾年的走勢，華爾街兩家最大投行的策略師得出了截然不同的結論。在標普 500 指數徘徊在歷史高點附近之際，高盛 (GS-US) 日前警告稱，該指數過去十年大漲的時代結束，未來十年的年化名目總回報率將僅略高於 3%，遠低此前十年的 13%。
但摩根大通 (JPM-US) 卻認為，美股未來十年保持強勁。之所以如此樂觀，是因為該行認為，美國企業、特別是大型公司「非常擅長提高利潤率」，還要再加上科技與 AI 領域進步，以及發達經濟體穩步成長的「助攻」作用。
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