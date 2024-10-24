傳蘋果明年春季將推出M4版MacBook Air、平價iPad

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-24 02:30

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根據外媒周三 (23 日) 援引知情人士消息報導，蘋果準備在 2025 年春季前後推出新的平價版 iPad 以及搭載 M4 晶片的新款 MacBook Air，其設計與現有版本類似。據悉，蘋果很快就會開始生產代號為 J713 和 J715 的新款 MacBook Air，尺寸分別為 13 吋和 15 吋。

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報導指出，蘋果正在採取罕見步驟，將其 Mac 電腦全部升級到同一代 M4 晶片，該款晶片不僅在效能方面有所提升，而且能更好的處理人工智慧 (AI) 任務。

蘋果下周將推出的新款 MacBook Pro、Mac mini 和 iMac 也在升級名單內，蘋果已邀請媒體和內容創作者，於下周三 (30 日) 在洛杉磯參加體驗活動。

知情人士透露，M4 版本的 MacBook Air 系列將於今年 12 月軟體更新後推出，因此新款電腦可能會在 1 月至 3 月期間上市。蘋果最近一次升級 MacBook Air 是在今年 3 月，搭載 M3 晶片，更早之前是在去年 6 月推出配有 M2 晶片的 15 吋 MacBook Air。

蘋果也將推出代號為 J575 的新款高階 Mac Studio，不過時間稍有延後，預料會在 3 月到 6 月之間首次亮相。此外，蘋果還在繼續開發其最昂貴的 Mac Pro 的 M4 版本。

根據報導，M4 晶片將替 Mac Studio 和 Mac Pro 帶來重大更新，包括增加光線追蹤 (Ray tracing)——遊戲中圖形的關鍵技術，而且還將強化神經引擎，這是一個處理 AI 任務的晶片組，是 Apple Intelligence 平台的關鍵。

不只如此，在明年的春季新品周期中，蘋果計畫推出翻新版 iPhone SE、新款 iPad Air、升級版 iPad 鍵盤。知情人士說，該公司打算在同一時間內發表代號為 J481 和 J482 的第 11 代入門款 iPad。