無論賀錦麗或川普當選 美中科技戰都在升溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-23 22:20

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路透周三 (23 日) 報導，無論是川普還是賀錦麗贏得 11 月 5 日的美國總統大選，美國與中國的科技戰幾乎肯定會升溫，其中民主黨可能會推出有針對性的新規定，而共和黨則會採取更直率的方式。

據拜登和川普政府的前官員、產業專家和競選活動的人士稱，預料將採取新的措施，減緩中國晶片、智慧汽車和其他進口產品流入美國，同時對流向中國的晶片製造工具和備受重視的人工智慧 (AI) 晶片施加更多限制。

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民主黨候選人賀錦麗在競選美國總統時說，她將確保「美國而不是中國，贏得 21 世紀的競爭」，而共和黨候選人川普則將不斷增加的關稅作為包治百病的靈丹妙藥，其中包括打擊中國的科技進步。

簡而言之，阻止美國資金和技術提升中國軍事與 AI 能力的戰鬥勢必會在賀錦麗或川普的領導下升級。

賀錦麗走溫和路線攜盟國牽制中國

曾在拜登政府擔任國家安全官員的哈洛 (Peter Harrell) 說：「我們看到中美科技冷戰開闢了一條新戰線，重點是數據、軟體和連網設備。」

美國上月提出禁止使用中國零件製造的連網汽車上路的規定，而今年春季通過的一項法律規定，短片應用程式 TikTok 必須在明年之前由中國母公司字節跳動出售，否則將被禁止。

哈洛說：「如果一家中國公司能夠訪問並提供設備更新，會有很多擔憂。連網汽車和 TikTok 只是冰山一角。」

接近兩黨的人士表示，如果賀錦麗贏得大選，她的做法可能會比川普更具針對性和協調性。哈洛舉例說，她可能會繼續與盟友合作，就像拜登政府一樣，阻止美國技術幫助中國軍隊。

川普傾向使用「棍子」

另一方面，川普政府可能會更快採取行動，更願意懲罰不聽話的盟友。

川普執政時期美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 的前幕僚長葛里爾 (Jamieson Greer) 說：「我認為，我們從川普的第一個任期中學到，他傾向於採取行動。」

了解川普現任顧問的商務部官員尼卡塔 (Nazak Nikakhtar) 預估，川普政府「對中國的出口管制政策將更加激進」。

尼卡塔預估實體名單 (Entity List) 將大幅擴大，涵蓋上市公司的關聯公司和業務合作夥伴。此清單限制出口到清單上的產品。川普將中國的華為列入制裁名單。

此外，向中國出口美國技術的許可證也更有可能被拒絕。尼卡塔說，如果川普政府不僅對進口中國晶片實施限制，而且對「含有這些晶片的某些產品」實施限制，她不會感到驚訝。

她還預估川普會比賀錦麗更強硬的對待那些不跟隨美國領導的盟友。她說：「川普的哲學更像是一根棍子。」

柯林頓政府時代商務部官員、現任華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)資深顧問芮恩希 (Bill Reinsch) 認為，川普可能會用「大錘」來控制賀錦麗會使用「手術刀」的地方。

芮恩希說：「川普的做法是全面的，在他目前的關稅提案中最明顯。」川普曾表示，他將對所有進口商品 (不只是中國) 徵收 10% 或 20% 的關稅，對中國進口商品徵收 60% 或更高的關稅。

賀錦麗將川普的關稅計畫描述為對消費者徵稅，但拜登政府認為有必要徵收有針對性的關稅，包括到 2025 年將半導體的稅率從 25% 提高到 50%。