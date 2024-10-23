傳蘋果Vision Pro已大幅減產 年底前可能完全停產
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-23 22:31
根據外媒《The Information》周三 (23 日) 援引知情人士消息報導，自今年初夏以來，蘋果已大幅縮減 Vision Pro 混合實境 (MR) 頭戴裝置產量，而且可能在今年底前完全停止生產該設備的現有版本。蘋果今年初曾決定打造一款更便宜的頭戴裝置，預料會在明年底前推出。
報導指出，停產現有 Vision Pro 表明蘋果目前庫存仍然充足，可以滿足該設備到明年剩餘使用壽命的需求。
據了解，由於內容不足和價格過高，Vision Pro 的需求疲軟。Vision Pro 供應商現在已替 50 萬到 60 萬台頭戴裝置生產足夠的零件。一些工廠早在 5 月就因蘋果的銷售預期疲軟而暫停 Vision Pro 零件的生產，倉庫裡仍堆滿數萬件未交付的零件。
據悉，蘋果最近告訴擔任 Vision Pro 組裝商的中國公司立訊精密 (002475-CN)，可能需要在 11 月停產。立訊精密目前每天生產約 1,000 台 Vision Pro，是其鼎盛時期產量的一半。不過由於生產線尚未拆除，如果銷量回升，蘋果仍有可能恢復 Vision Pro 的生產。
此外，蘋果顯然已經暫停第二代 Vision Pro 的研發至少一年，專注於開發一款成本較低的設備。有趣的是，蘋果已經告訴供應商準備在未來產品的整個生命周期中生產 400 萬台低成本頭戴式裝置。這是蘋果要求供應商生產的 Vision Pro 總數的一半，顯示這款較便宜的設備銷售預期甚至更低。
雖然蘋果在第二代 Vision Pro 上的工作顯然已經停滯不前，但有跡象表明，該公司可能會發布「對產品進行漸進式更新，對其物理設計進行有限的更改」，例如晶片升級，讓蘋果能夠用完其供應鏈中相當多的多餘零件。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.48%，每股暫報 234.72 美元。
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