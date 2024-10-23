華南銀「智慧金融」獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」及「最佳產品」雙獎肯定

華南銀行積極響應政府「數位國家」、「淨零排放」的社會願景，實踐「數位轉型」與「淨零轉型」的雙軸策略行動，以「守護每一位客戶」為初衷，貫徹「以客戶為本」的經營理念，展現數位品牌影響力，不論在個人場景金融、企業永續經營、零碳綠色經濟及反詐金融防護上，皆提供專業且有溫度的服務，並透過破壞式創新激盪出新商業模式，全面賦能政府、銀行、企業三方正向循環，以科技力、綠色力扶植中小企業成長，成為社會轉型的推手，促進社會共榮。

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體現有溫度的金融服務，華南銀行以客戶需求為出發，滿足客戶不同人生各階段理財目標，達到全齡理財規劃目標，除了傳統實體通路外，「華南好基智」運用金融科技工具解決客戶投資痛點，機器人全權研判市場走勢無人為介入，降低人為判斷的誤差。客戶可依照自己的風險屬性與預期的投資期限，提供多元化的投資建議及服務，量身打造屬於每位客戶最適配之投資組合；在投資的金額上，「華南好基智」也十分彈性，最低投資門檻只需要新台幣 3,000 元即可投資市場上 4~7 檔的基金標的，定期定額每月 1 至 28 日皆可扣款，並可隨時調整，掌握投資便利性，使不同經濟能力的客戶皆可依照自身條件及需求，找到最適合自己的投資體驗，以滿足不同條件的客戶規劃理財的需要。