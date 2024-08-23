〈華南金法說〉華南金、銀H1獲利雙創歷年同期新高 總資產突破4兆元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-23 17:34

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華南金控 (2880-TW) 今 (23) 日召開 2024 年第二季法人說明會，由總經理李耀卿主持，公布上半年營運績效，華南金控與華南銀行獲利再次刷新歷年同期新高紀錄，總資產同步突破 4 兆元關卡，隨業務成長穩健增加。

華南金控 2024 年上半年自結稅後淨利 112.15 億元，年成長 6.8%，每股稅後盈餘 (EPS) 0.82 元，年化稅後股東權益報酬率 (ROE) 10.79%、資產報酬率 (ROA) 0.56%，淨值年增 8.8%。

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子公司華南銀行 2024 年上半年在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長帶動下，自結稅後淨利 102.68 億元，年成長 5.3%，EPS 1.05 元，年化 ROE 8.99%、ROA 0.53%，占集團獲利貢獻 84%。同期間業務推展順利，並維持同業間良好地位與排名，國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名國銀第 1 名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第 2 名、基金保管規模坐穩銀行同業第 2 名。

華南銀行於今年首季開辦高資產業務，以專屬的「睿享家」等級，為高資產客戶量身打造高規格的金融商品與全方位服務，自 2024 年 3 月 26 日開業至 6 月底，申請並符合條件之客戶數近 600 人，總資產規模達 600 億元，為金融業開辦相關業務 3 個月內申請客戶數最多的銀行。華南銀行國際認證理財顧問 (CFP) 有效持證人數已突破 150 人，蟬聯公股第一，藉由培育專業人才，奠定專業理財諮詢服務基礎。

子公司華南永昌證券 2024 年上半年受惠資本市場交易熱絡、價量齊發，經紀等核心業務收入均較去年同期大幅成長，自結稅後淨利 10.60 億元，年增 54.1%，EPS 1.62 元。經紀業務市占率 2.72%，融資餘額市占率 5.04%，分別排名公股第 1、2 名。