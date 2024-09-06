銀行淨手收挹注 華南金前8月淨賺162億 EPS 1.18元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 20:20
華南金控 (2880-TW) 8 月自結盈餘今 (6) 日率先出爐，華南金單月合併稅後淨利為 22.61 億元，因手續費淨收益成長，97.8% 淨利來自華南銀行。累計華南金前 8 月合併稅後淨利為 162.66 億元，合併每股稅後盈餘 1.18 元。
華南金 8 月自結盈餘，單月合併稅前淨利為 27.54 億元、合併稅後淨利為 22.61 億元，有 97.8% 來自子公司華南銀行；累計前 8 月合併稅前淨利 203.86 億元、合併稅後淨利為 162.66 億元，每股稅後盈餘為 1.18 元，每股淨值為 15.66 元。
主要子公司華南銀行 8 月合併稅前淨利為 26.47 億元、合併稅後淨利為 22.13 億元，貢獻集團 97.8% ；累計合併稅前淨利 180.04 億元、合併稅後淨利為 147.46 億元，每股稅後盈餘為 1.41 元，每股淨值為 22.58 元。
華南銀行 2024 年上半年在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長帶動下，占集團獲利貢獻 84%。同期間業務推展順利，並維持同業間良好地位與排名，國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名國銀第 1 名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第 2 名、基金保管規模坐穩銀行同業第 2 名。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇