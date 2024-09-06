銀行淨手收挹注 華南金前8月淨賺162億 EPS 1.18元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-06 20:20

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華南金控 (2880-TW) 8 月自結盈餘今 (6) 日率先出爐，華南金單月合併稅後淨利為 22.61 億元，因手續費淨收益成長，97.8% 淨利來自華南銀行。累計華南金前 8 月合併稅後淨利為 162.66 億元，合併每股稅後盈餘 1.18 元。

華南金 8 月自結盈餘，單月合併稅前淨利為 27.54 億元、合併稅後淨利為 22.61 億元，有 97.8% 來自子公司華南銀行；累計前 8 月合併稅前淨利 203.86 億元、合併稅後淨利為 162.66 億元，每股稅後盈餘為 1.18 元，每股淨值為 15.66 元。

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主要子公司華南銀行 8 月合併稅前淨利為 26.47 億元、合併稅後淨利為 22.13 億元，貢獻集團 97.8% ；累計合併稅前淨利 180.04 億元、合併稅後淨利為 147.46 億元，每股稅後盈餘為 1.41 元，每股淨值為 22.58 元。