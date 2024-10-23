三地能源新總座廖佑晟上任 將擴大光電、綠電業務
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-23 12:42
三地能源 (6946-TW) 董事會日前通過新人事任命案，原總經理王慧婷因個人生涯規劃因素請辭，董事會推舉廖佑晟接掌三地能源總經理一職，並於昨日開始就任，期在新總經理掌舵下，將原有業務結合系統開發，協助綜理各項營運發展及經營管理事項，創造未來營運更上層樓。
三地能源跨足太陽能光電、能源儲備、EV 充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售等戰略業務佈局，打造一站式的綠能整合服務。
三地能源指出，廖佑晟熟捻能源物聯網技術整合服務，佈局微電網、虛擬電廠、電力交易等能源物聯網技術開發，公司希冀藉由新任總經理豐富經驗，完善打造三地能源電力監測系統，有效監控和管理旗下案場發電量體、以及收集、分析和報告電力數據，致力提供全方位的綠能整合服務，帶領公司業務發展更上一層。
三地能源認為，台灣工業電價持續調漲，縮小傳統電價與綠電價格之間的差距，且隨著現今全球 ESG 趨勢，有助於大幅提升企業購買綠電意願，皆是加劇綠電市場供不應求局面，奠定三地能源旗下綠電業務良好銷售環境。
三地能源也透過持續完善佈建開發、EPC 工程、維運、漁業養殖與綠電銷售之專業團隊，目前已完善佈建自有 EPC 工程團隊，未來可隨旗下光電案場建置規劃，增加 EPC 工程收入認列，堆疊整體營收規模放大。
展望未來，三地能源今年起更積極跨足綠電銷售市場及搶灘碳盤查商機，在太陽能光電業務方面，預計今年第四季將有 10.69MW 屋頂型太陽能進入商轉階段，以三地能源手握太陽能光電總建置發電總量達 378MW，規劃未來每年至少新增 50MW 發電量體，擴大太陽能光電業務收入。
此外，旗下再生能源售電業者「三地怪獸電力」至今已媒合 35MW 光電案場，預計第四季媒合 4,500 萬度綠電給用電戶，堆疊綠電銷售收入貢獻，助力未來營運更上層樓。
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