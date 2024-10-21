南僑前三季自結稅後賺7.66億元年增17.06% 每股賺3.09元

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南僑在今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，已正式啟動，並完成對原股東的釋股，預計在本季登錄興櫃交易，股本 7 億元皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。