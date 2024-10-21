南僑前三季自結稅後賺7.66億元年增17.06% 每股賺3.09元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-21 18:25
南僑 (1702-TW) 今（21）日公布最新自結獲利，2024 年 9 月稅後純益 4520 萬元，月增 3.15%，年減 64.62%，單月每股純益 0.18 元，累計 2024 年 1-9 月稅後純益 7.66 億元，年增 17.06%，每股純益爲 3.09 元。
其中，南僑轉投資上海南僑食品，9 月稅後純益人民幣 1124 萬元，月增 82.22%，年減 48.25%。
南僑在今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，已正式啟動，並完成對原股東的釋股，預計在本季登錄興櫃交易，股本 7 億元皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。
南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑股東會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案。
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