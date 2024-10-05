〈熱門股〉南僑受惠Q4旺季及中國提振經濟題材 周漲8.5%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-05 11:10
南僑 (1702-TW) 股價在 4 日價量齊揚拉出長紅棒，終場收在 60 元，一周股價上漲 8.5%，主要在於南僑將受惠進入第四季的油脂市場旺季，同時，中國大陸積極提振經濟刺激消費政策，也有利於上海南僑的業績成長。
南僑自結 2024 年 8 月稅後純益 4382 萬元，月減 6.73%，年減 50.57%，單月每股純益 0.18 元，累計 2024 年 1-8 月稅後純益 7.2 億元，年增 36.89%，每股純益爲 2.9 元。其中，南僑轉投資上海南僑食品，8 月稅後純益人民幣 616.77 萬元，月增 38.87%，年增 5.41%。
南僑控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案正啟動中，由凱基證券任主辦券商，皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。
南僑股價 4 日拉出長紅棒，終場收在 60 元，並站上所有均線，本周股價漲幅達 8.5%，後續成交量能如在 2336 張的 5 日均量之上 ，則後續攻勢在基本面支撐之下，將再向上突破。
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