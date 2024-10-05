〈熱門股〉南僑受惠Q4旺季及中國提振經濟題材 周漲8.5%

南僑 ( 1702-TW ) 股價在 4 日價量齊揚拉出長紅棒，終場收在 60 元，一周股價上漲 8.5%，主要在於南僑將受惠進入第四季的油脂市場旺季，同時，中國大陸積極提振經濟刺激消費政策，也有利於上海南僑的業績成長。

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南僑控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案正啟動中，由凱基證券任主辦券商，皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。