精誠推動子公司IPO 精誠金融科技年底前申請登錄興櫃

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-21 15:50

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精誠資訊 (6214-TW) 今 (21) 日宣布，子公司精誠金融科技將於 12 月下旬提出登錄興櫃和併送公開發行申請，代表精誠推動集團子公司 IPO 的策略目標邁進一大步。

隨著國內第三方支付產業持續增長，市場規模一年可達 5000 億元，目前精誠金融科技刷卡機端設備的市占率超過 70%，且有 80% 以上的收單銀行和大型電子支付與第三方支付業者都是客戶。

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精誠說明，精誠金融科技是國內刷卡機端末設備市場龍頭，信用卡收單授權系統與清分清算系統為國內市占第一，也是國內少數擁有自行開發及維運能力的支付服務提供商，除精誠外，主要股東為第三方支付業者綠界科技。

精誠金融科技總經理黃華進一步指出，除了刷卡機端末設備、刷卡機維運暨特店商化服務以及信用卡相關系統建置服務，長期居市場領先地位，去年也投入三項面向特約商店的服務開發，包含點數支付、電子發票加值中心，今年 10 月進一步推出第三方支付服務。

其中，點數支付服務推出一年以來，每月已有近億元的銷售規模，在六大產品陸續到位後，可望帶來更大的成長力道，未來願景是發展出 OMO 零售一條龍。