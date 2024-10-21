精誠推動子公司IPO 精誠金融科技年底前申請登錄興櫃
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-21 15:50
精誠資訊 (6214-TW) 今 (21) 日宣布，子公司精誠金融科技將於 12 月下旬提出登錄興櫃和併送公開發行申請，代表精誠推動集團子公司 IPO 的策略目標邁進一大步。
隨著國內第三方支付產業持續增長，市場規模一年可達 5000 億元，目前精誠金融科技刷卡機端設備的市占率超過 70%，且有 80% 以上的收單銀行和大型電子支付與第三方支付業者都是客戶。
精誠說明，精誠金融科技是國內刷卡機端末設備市場龍頭，信用卡收單授權系統與清分清算系統為國內市占第一，也是國內少數擁有自行開發及維運能力的支付服務提供商，除精誠外，主要股東為第三方支付業者綠界科技。
精誠金融科技總經理黃華進一步指出，除了刷卡機端末設備、刷卡機維運暨特店商化服務以及信用卡相關系統建置服務，長期居市場領先地位，去年也投入三項面向特約商店的服務開發，包含點數支付、電子發票加值中心，今年 10 月進一步推出第三方支付服務。
其中，點數支付服務推出一年以來，每月已有近億元的銷售規模，在六大產品陸續到位後，可望帶來更大的成長力道，未來願景是發展出 OMO 零售一條龍。
精誠金融科技推出的第三方支付服務有別於台灣現行提供的支付服務內容，不再提供例如超商物流、宅配或條碼付款等功能，反而是類似於 Adyen 或是 Checkout.com 的國際支付公司，專注即時完成收款的效率、並導入多元情境支付輔助工具，力拚更多中小型店家加入。
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