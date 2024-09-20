南僑自結1-8月稅後賺7.2億元年增36% EPS達2.9元

‌



南僑在經今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，正式啟動，由凱基證券任主辦券商，已完成釋股，完成以每股 61 元對南僑原有股東釋出 1.9 萬張皇家可口公司股票，此一釋股案也讓南僑獲 11.59 億元的資金挹注。皇家可口預計將在第四季登錄興櫃交易，皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。