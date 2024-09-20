南僑自結1-8月稅後賺7.2億元年增36% EPS達2.9元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-20 18:34
南僑 (1702-TW) 今（20）日公布最新自結獲利，2024 年 8 月稅後純益 4382 萬元，月減 6.73%，年減 50.57%，單月每股純益 0.18 元，累計 2024 年 1-8 月稅後純益 7.2 億元，年增 36.89%，每股純益爲 2.9 元。
其中，南僑轉投資上海南僑食品，8 月稅後純益人民幣 616.77 萬元，月增 38.87%，年增 5.41%。
南僑在經今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，正式啟動，由凱基證券任主辦券商，已完成釋股，完成以每股 61 元對南僑原有股東釋出 1.9 萬張皇家可口公司股票，此一釋股案也讓南僑獲 11.59 億元的資金挹注。皇家可口預計將在第四季登錄興櫃交易，皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。
南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑股東會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案。
皇家可口公司目前股本 7 億元，原由南僑控有 99.65% 股權經釋股後，在南僑持股降至約 72.51%，且生產杜老爺冰淇淋、急凍熟麵的皇家可口公司 2023 年營收達 21.85 億元，年增 11.6%，2024 年上半年營收 12.68 億，年增 16.47%，其中並以冰品的營收成長幅度最大。
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