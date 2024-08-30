挺進IPO 南僑完成釋出皇家可口股權1.9萬張 持股降至72.51%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 18:38

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南僑 (1702-TW) 在經今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，正式啟動，由凱基證券任主辦券商，並將在第四季登錄興櫃交易，南僑今 (30) 日公告已完成以每股 61 元價格對南僑原股東釋出 1.9 萬張皇家可口股權，相當於 27.14% 股權比例。

南僑原持有皇家可口 99.65% 股權，南僑指出，南僑對皇家可口的持股釋出 1.9 萬張相當於皇家可口 27.14% 的股權，在完成此次釋股之後南僑對皇家可口的持股比例 降至 72.51%。

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南僑對皇家可口的完成釋股，將有助於皇家可口的進一步申請在台上市櫃，南僑皇家可此一 IPO 案 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。。

南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑股東會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案，今天完成以每股 61 元對南僑原有股東釋出 1.9 萬張皇家可口 股票，此一釋股案也讓南僑獲 11.59 億元的資金挹注。

南僑 2023 年營收達 226.8 億元，年增 10.74%，其中由南僑控有生產杜老爺冰淇淋的皇家可口公司營收達 21.85 億元，年增 11.6%，皇家可口 2024 年 1-7 月營收 15.61 億，年增 17.47%，皇家可口公司此一營業規模也足以向資本市場邁進，一旦獲准 IPO，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的 T+T+A 控股公司。

由南僑控有生產杜老爺冰淇淋、急凍熟麵的皇家可口公司營收達 21.85 億元，年增 11.6%，其中並以冰品的營收成長幅度最大 ，目前股本 7 億元的皇家可口公司 2023 年稅後純益約 3.5 億元，每股純益達 3.6 元。

同時，皇家可口公司目前手中持有約 4.6 萬張的南僑股權，持股比例約 18%。而南僑對皇家可口公司原持股比重達 99.65%%，南僑預計將對南僑股東及推薦券商以每股 61 元釋出股權至低於 70%，以符合 IPO 的規定，皇家可口並預計在今年第四季登錄興櫃交易，預計 2025 年正式 IPO 掛牌交易。