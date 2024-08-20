南僑自結1-7月稅後純益6.76億元年增54% 每股純益2.73元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 19:15
南僑 (1702-TW) 今（20）日公布最新自結獲利，2024 年 7 月稅後純益 4698 萬元，月減 51.56%，年減 24.98%，單月每股純益 0.19 元，累計 2024 年 1-7 月稅後純益 6.76 億元，年增 54.61%，每股純益爲 2.73 元。
南僑轉投資上海南僑食品，7 月稅後純益人民幣 444.13 萬元，年增 4.33%。
南僑在經今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，正式啟動，由凱基證券任主辦券商，並將在第四季登錄興櫃交易，皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。
南僑手中控有生產油脂產品的上海南僑食品已於 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，南僑股東會並通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃案。
目前股本 7 億元，由南僑控有 99.65 股權且生產杜老爺冰淇淋、急凍熟麵的皇家可口公司 2023 年營收達 21.85 億元，年增 11.6%，2024 年上半年營收 12.68 億，年增 16.47%，其中並以冰品的營收成長幅度最大。
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