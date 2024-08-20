南僑自結1-7月稅後純益6.76億元年增54% 每股純益2.73元

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南僑在經今年股東會通過控有的旗下皇家可口在台上市上櫃 IPO 案，正式啟動，由凱基證券任主辦券商，並將在第四季登錄興櫃交易，皇家可口的此一 IPO 如獲實現，南僑將成為在台控有分別在台及上海 A 股掛牌的控股公司。