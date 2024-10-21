鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控(WAL-US)EPS預估下修至7.18元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西方聯盟金控(WAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.18元，其中最高估值7.44元，最低估值6.93元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.44(7.64)
|10.2
|12.87
|最低值
|6.93(6.93)
|8.44
|9.83
|平均值
|7.18(7.29)
|9.19
|10.98
|中位數
|7.18(7.3)
|9.08
|10.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31.77億
|35.55億
|39.36億
|最低值
|30.95億
|33.04億
|36.00億
|平均值
|31.37億
|34.07億
|37.33億
|中位數
|31.36億
|33.77億
|36.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.84
|5.04
|8.67
|9.70
|6.54
|營業收入
|12.73億
|13.18億
|20.70億
|27.24億
|43.64億
詳細資訊請看美股內頁：
西方聯盟金控(WAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控WAL-US的目標價調升至79元，幅度約3.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控WAL-US的目標價調升至90元，幅度約3.45%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- Fed降息2碼 巴隆周刊：這20檔配息股迎來大利多
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elevance健康(ELV-US)EPS預估下修至33.11元，預估目標價為560.00元
下一篇