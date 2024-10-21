search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控(WAL-US)EPS預估下修至7.18元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西方聯盟金控(WAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.3元下修至7.18元，其中最高估值7.44元，最低估值6.93元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.44(7.64)10.212.87
最低值6.93(6.93)8.449.83
平均值7.18(7.29)9.1910.98
中位數7.18(7.3)9.0810.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值31.77億35.55億39.36億
最低值30.95億33.04億36.00億
平均值31.37億34.07億37.33億
中位數31.36億33.77億36.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.845.048.679.706.54
營業收入12.73億13.18億20.70億27.24億43.64億

詳細資訊請看美股內頁：
西方聯盟金控(WAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWAL

相關行情

台股首頁我要存股
西方聯盟金控85.53-8.93%

延伸閱讀


Empty