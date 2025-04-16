在陸50年佈局崩塌？中國一刀斷波音千億訂單鏈 但14家全波音機隊航司陷停擺風險

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-16 11:10

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知情人士透露，關稅政策直接導致波音飛機採購成本激增超過一倍，迫使中國航空公司暫停接收新機。此外，針對先前已簽署租賃協議的波音機型，中方正評估是否允許在反制措施生效前完成交付，目前約有 10 架波音 737 Max 客機處於待交付狀態。

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市場對此反應迅速，波音在周二挫跌 2.36% 至每股 155.52 美元，今年迄今下計 12.14%%。

分析人士指出，中國作為全球最大航空市場之一，其採購禁令將對波音未來業績造成顯著衝擊，尤其在新機型 737 Max 復飛後亟需重建市場信心的背景下。

值得注意的是，中國官方尚未正式發布書面文件確認禁令細節，但知情人士強調，當前措施屬於臨時性反制手段，不排除後續根據貿易談判進展調整政策。同時，為緩解國內航空公司營運壓力，相關部門正研究針對租賃波音機隊的專案補貼方案，以平衡短期成本上升與長期航線規劃需求。

波音的 737、777 和 787 等機型，一直是中國航空公司的主力，在 2018 年的鼎盛時期，波音是對中國出口最大的美國公司，中國是其最重要的出口市場。美國製造的灣流公務機，也在中國高端商務航空市場具有重要地位。

在發動機方面，美國通用航空航太、普惠、霍尼韋爾等都有很高的市佔率，中國每年還從美國大量進口關鍵航材，例如高溫合金葉片、航空電子設備及複合材料結構件，用於整機維護及維修。

中國民航市場對波音的重要性不言而喻。數據顯示，截至今年 3 月，中國共有 14 家航空公司全波音機隊運營，包括山東航空、上海航空、昆明航空等區域性航空公司，廈門航空和海南航空的波音機隊佔比更分別達到驚人的 90.2% 和 84.5%。這種高度依賴不僅體現在存量市場上，更延伸至增量需求。2025 年至 2027 年間，僅中國國航 (00753-HK) 、中國東航 (600115-CN) 、南方航空 (600029-CN) 就計畫接收多達 179 架波音飛機，涵蓋 737MAX、787 夢幻客機等主力機型。

然而，美國政府近期推行的關稅政策正打破這種平衡。自 2025 年 4 月 10 日起，中國對原產於美國的進口商品加徵 125% 關稅，其中涉及航空器的稅率從原有的 1% 至 5% 驟升至 126%-130%。這項調整直接導致波音飛機採購成本翻倍成長，迫使多家航空公司延後接收計畫。

吉祥航空原定在三周後接收的 1.2 億美元波音 787-9 客機因此擱置，南方航空更是在政策生效次日緊急叫停旗下 10 架波音 787-8 機隊的出售程序。

此外，供應鏈體系的脆弱性在這場貿易戰中暴露無遺。波音在中國擁有 35 家直接供應商，其 787 夢幻客機的方向舵便由成都飛機工業集團生產。這種跨國協作模式如今遭遇雙重打擊，一方面，中國製造的零件出口面臨更高關稅壁壘，其次是美國本土航空製造業同樣深受原物料漲價困擾。美國鋁業協會數據顯示，光是航空級鋁材一項，關稅政策將推高波音生產成本約 15% 至 20%。達美航空已率先回應，宣布今年僅接收空中巴士飛機且拒付額外關稅。

面對突如其來的市場變局，中國航空公司正積極調整因應策略。短期來看，租賃模式成為重要替代方案。

某國營航空公司高層說：「正在評估將原定購機預算轉向經營性租賃的可行性。」

中長期來看，訂單天平逐漸向空中巴士與國產大飛機傾斜。中國商飛的國產 C919 去年已交付國內三大航空公司 12 架，預計今年年產量將突破 30 架。

歐洲廉航瑞安航空說：「若 C919 定價合理，我們將成為首批買家。」

這場貿易戰的影響早已超越企業層面。美國航空航天工業協會警告稱，單邊關稅將顛覆延續半個世紀的航空航天自由貿易體系，最終恐導致全球供應鏈重建。波音執行長 Dave Calhoun 也說道：「我們正與各方密切溝通，尋求既符合法規又能維持商業連續性的解決方案。」