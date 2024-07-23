鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控WAL-US的目標價調升至90元，幅度約3.45%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 06:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西方聯盟金控(WAL-US)提出目標價估值：中位數由87元上修至90元，調升幅度3.45%。其中最高估值100元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予西方聯盟金控評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
西方聯盟金控今(23日)收盤價為77.19元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌1.19%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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