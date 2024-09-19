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Fed降息2碼 巴倫周刊：這20檔配息股迎來大利多

鉅亨網編譯許家華 2024-09-19 10:51

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（圖：REUTERS/TPG）

美國聯準會 (Fed) 周三 (18 日) 將短期利率下調 0.5 個百分點，且下調聯邦基金利率的長期預測，為 2020 年以來連續 11 次升息後的首次降息，這是配息股大利多。

哪些配息股才能受益？

沃爾夫研究公司（Wolfe Research）策略師 Chris Senyek 認為，派發股息的金融股將受益，其中包括「銀行股」，因為短期降息還可以幫助銀行賺更多錢，降低其融資成本。

以此為出發點，分析師從羅素 1000 指數中挑出最看好的 10 家銀行為：華美銀行 (EWBC-US)、西方聯盟金控 (WAL-US)、Wintrust Financial (WTFC-US)、美國再保險集團 (RGA-US)、Webster Financial (WBS-US)、第一國民銀行 (FNB-US)、Popular (BPOP-US)、Prosperity Bancshares (PB-US)、摩根大通 (JPM-US)，以及第一公民銀行 (FCNCA-US)。

這些銀行的平均股息收益率為 2.3%，在過去 12 個月中，其股息支付佔淨收入的比例相對安全，約為 25%。這 10 檔平均買入評級比率（即買入評級數量除以評級總數）約為 81%，遠高於標普 500 指數成分股的平均買入評級比率 (55%)。

比起高配息股票，降息通常更有利於低配息股票，這可能違反直覺，但這就是投資數學的運作方式。

收益率第二高的配息股反而更棒

除了金融股，《巴倫周刊》還根據 Senyek 的建議，自研究羅素 1000 指數中尋找其他受益於降息的低收益股票。

Senyek 在其定期收益投資更新中指出，收益率最高的配息股通常背後都有受益原因，且股息削減的風險也較高，因此收益率率第二高的配息股通常表現會優於第一高的配息股。基於此考量，投資者持有這些股票可能不是為了收入，而是為了尋求收益成長。

華爾街喜歡的 10 檔收益率合理的非金融股是：達美航空 (DAL-US)、聯合健康 (UNH-US)、運動控制公司 ITT(ITT-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、液化天然氣接收站營運商 Cheniere Energy(LNG-US)、石油服務供應商 Weatherford (WFRD-US)、晶片製造商博通 (AVGO-US)、電力生產商 Vistra (VST-US)、戴爾科技 (DELL-US)，以及 T-Mobile 美國 (TMUS-US)。

這 10 檔股票的平均股息收益率為 1.2%，並且在過去 12 個月中，股息支付佔淨收入的比例約為 48%。這 10 檔股票的平均買入評級約為 90%。

隨著利率的下降，這 20 檔股票都將迎來增長機會，投資者可望從中獲益。

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配息降息金融股美股

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S&P 5005618.26-0.29%
達美航空46.920.51%
Reinsurance Group Of America, Inc.218.50.71%
Webster Financial Corp.46.791.78%
FNB公司(賓州)14.240.28%
Popular Inc.99.680.74%
Prosperity Bancshares公司72.940.00%
摩根大通銀行207.53-0.82%
第一國民銀行控股1898.95-0.85%
華美銀行集團81.27-0.01%
西方聯盟金控84.851.96%
聯合健康保險580.650.47%
ITT公司138.69-0.32%
沃爾瑪79.030.55%
Cheniere Energy Inc.179.92-0.39%
Weatherford International plc - New91.5-2.56%
博通161.67-0.49%
維斯達能源91.190.04%
戴爾科技115.99-0.71%
誠信金融107.82-0.23%
T-Mobile US Inc196.68-2.97%

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