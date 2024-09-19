Fed降息2碼 巴倫周刊：這20檔配息股迎來大利多

鉅亨網編譯許家華 2024-09-19 10:51

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美國聯準會 (Fed) 周三 (18 日) 將短期利率下調 0.5 個百分點，且下調聯邦基金利率的長期預測，為 2020 年以來連續 11 次升息後的首次降息，這是配息股大利多。

哪些配息股才能受益？

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沃爾夫研究公司（Wolfe Research）策略師 Chris Senyek 認為，派發股息的金融股將受益，其中包括「銀行股」，因為短期降息還可以幫助銀行賺更多錢，降低其融資成本。

這些銀行的平均股息收益率為 2.3%，在過去 12 個月中，其股息支付佔淨收入的比例相對安全，約為 25%。這 10 檔平均買入評級比率（即買入評級數量除以評級總數）約為 81%，遠高於標普 500 指數成分股的平均買入評級比率 (55%)。

比起高配息股票，降息通常更有利於低配息股票，這可能違反直覺，但這就是投資數學的運作方式。

收益率第二高的配息股反而更棒

除了金融股，《巴倫周刊》還根據 Senyek 的建議，自研究羅素 1000 指數中尋找其他受益於降息的低收益股票。

Senyek 在其定期收益投資更新中指出，收益率最高的配息股通常背後都有受益原因，且股息削減的風險也較高，因此收益率率第二高的配息股通常表現會優於第一高的配息股。基於此考量，投資者持有這些股票可能不是為了收入，而是為了尋求收益成長。

這 10 檔股票的平均股息收益率為 1.2%，並且在過去 12 個月中，股息支付佔淨收入的比例約為 48%。這 10 檔股票的平均買入評級約為 90%。