鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方聯盟金控WAL-US的目標價調升至79元，幅度約3.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西方聯盟金控(WAL-US)提出目標價估值：中位數由76元上修至79元，調升幅度3.95%。其中最高估值98元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予西方聯盟金控評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
西方聯盟金控今(22日)收盤價為76.72元。近5日股價上漲3.95%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為43.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至3.84元，預估目標價為63.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Selective保險集團SIGI-US的目標價調降至100元，幅度約3.85%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估上修至2.69元，預估目標價為131.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇