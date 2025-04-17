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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源(ENPH-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 00:16


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.25元，其中最高估值4.03元，最低估值1.85元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.03(4.03)5.396.296.27
最低值1.85(1.85)2.842.893.25
平均值3.27(3.28)4.074.674.73
中位數3.25(3.42)3.984.74.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值17.24億21.53億25.77億28.16億
最低值14.55億14.23億14.91億14.91億
平均值15.48億17.62億20.17億21.30億
中位數15.30億17.64億20.06億21.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.951.022.773.080.75
營業收入7.74億13.82億23.31億22.91億13.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Enphase能源(ENPH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENPH

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