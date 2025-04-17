鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源(ENPH-US)EPS預估下修至3.25元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 00:16
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Enphase能源(ENPH-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.25元，其中最高估值4.03元，最低估值1.85元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.03(4.03)
|5.39
|6.29
|6.27
|最低值
|1.85(1.85)
|2.84
|2.89
|3.25
|平均值
|3.27(3.28)
|4.07
|4.67
|4.73
|中位數
|3.25(3.42)
|3.98
|4.7
|4.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.24億
|21.53億
|25.77億
|28.16億
|最低值
|14.55億
|14.23億
|14.91億
|14.91億
|平均值
|15.48億
|17.62億
|20.17億
|21.30億
|中位數
|15.30億
|17.64億
|20.06億
|21.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.95
|1.02
|2.77
|3.08
|0.75
|營業收入
|7.74億
|13.82億
|23.31億
|22.91億
|13.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Enphase能源(ENPH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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