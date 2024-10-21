鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elevance健康(ELV-US)EPS預估下修至33.11元，預估目標價為560.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Elevance健康(ELV-US)做出2024年EPS預估：中位數由37.2元下修至33.11元，其中最高估值37.3元，最低估值32.18元，預估目標價為560.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.3(37.3)
|41.83
|46.95
|52.79
|最低值
|32.18(32.18)
|31.45
|37.77
|52.02
|平均值
|34.99(35.39)
|37.87
|43.9
|52.39
|中位數
|33.11(37.2)
|35
|46.35
|52.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,775.00億
|1,935.00億
|2,133.69億
|2,377.84億
|最低值
|1,718.72億
|1,814.92億
|1,938.68億
|2,358.02億
|平均值
|1,747.58億
|1,873.64億
|2,015.83億
|2,367.93億
|中位數
|1,751.01億
|1,863.96億
|1,989.44億
|2,367.93億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|18.47
|17.98
|24.73
|24.81
|25.22
|營業收入
|1,042.13億
|1,218.67億
|1,386.39億
|1,565.95億
|1,713.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Elevance健康(ELV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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