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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elevance健康(ELV-US)EPS預估下修至33.11元，預估目標價為560.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-21 16:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Elevance健康(ELV-US)做出2024年EPS預估：中位數由37.2元下修至33.11元，其中最高估值37.3元，最低估值32.18元，預估目標價為560.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值37.3(37.3)41.8346.9552.79
最低值32.18(32.18)31.4537.7752.02
平均值34.99(35.39)37.8743.952.39
中位數33.11(37.2)3546.3552.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,775.00億1,935.00億2,133.69億2,377.84億
最低值1,718.72億1,814.92億1,938.68億2,358.02億
平均值1,747.58億1,873.64億2,015.83億2,367.93億
中位數1,751.01億1,863.96億1,989.44億2,367.93億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS18.4717.9824.7324.8125.22
營業收入1,042.13億1,218.67億1,386.39億1,565.95億1,713.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Elevance健康(ELV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSELV

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