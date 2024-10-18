【量大強漲股整理】台積電法說大利多，國際光電周CPO八大主流報你知?

鉅亨研報 2024-10-18 18:07

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 566.2 億，投信賣超 7.88 億，自營商買超 96.59 億，三大法人合計買超 654.92 億，其中，其中外資由賣轉買， 投信由買轉賣，自營商連 2 買。

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美國 9 月零售銷售月增 0.4%，超出市場預期，顯示出美國經濟的強勁韌性。這一消息推動美股主指上漲，道瓊斯工業指數上漲 161 點，納斯達克指數小幅上漲 0.04%，費城半導體指數則上漲 0.95%，特別值得注意的是，(NVDA-US) 輝達再創歷史新高，終場上漲 0.89%，此外，(MU-US) 美光也表現不俗，上漲 2.57%，(TSM-US) 台積電 ADR 的驚人表現同樣引起市場關注，ADR 飆升 9.79%

；這一成長反映出市場對於 AI 需求的樂觀預期，(NFLX-US)Netflix，則在盤後財報超出預期，股價勁揚，進一步推升市場情緒；台股今日在美股大漲激勵下，加上在 (2330-TW) 台積電，法說會釋出多項利多的帶動下，一度飆升逾 650 點不過，由於台積電資金效應排擠，貢獻台股漲點高達 400 點，中小型股資金匱乏下，台股漲幅收斂，終場上漲 433 點，收在 23487 點，成交量來到 4859 億，台股今日雖收量增黑 K，不過多方趨勢明確，外資回頭買超，加上台積電法說會釋出利多下，下周國際光電周即將登場下，矽光子股也有機會發動，作夢行情正式啟動下，行情將有精彩可期的表現。

股票方面，權值股，(2330-TW) 台積電，上漲 4.83% ，收在 1085 元，根據昨日法說會的數據，台積電公布的第三季美元營收達 235 億美元，毛利率 57.8%、營益率 47.5%，表現優於市場預期。此外，台積電上調了第四季營收預測，預期全年美元營收成長將達到 30%；董事長魏哲家強調「AI 需求是真的，且剛開始」，這一表態消除了市場對於 AI 泡沫的疑慮，進一步激勵了相關供應鏈的股票表現，外資最高目標價上調至 1600 元，顯示出市場對於其未來表現的樂觀情緒；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.48%，收在 207.5 元，儘管 9 月營收達 7330 億元，月增 33.6%、年增 10.9%，為歷年同期次高，但市場反應卻未如預期強烈。第三季營收達到 1.85 兆元，創下同期新高，季增 19.4%、年增 20.1%，整體表現仍優於預期。展望第 4 季，劉揚偉透露鴻海將成為輝達最新 GB200 AI 伺服器的供應商，並計劃在墨西哥建立全球最大的 GB200 AI 伺服器工廠，法人目標價範圍在 192 至 270 元，顯示市場對其未來成長的期待；(2454-TW) 聯發科，上漲 2.35%，收在 1305 元，隨著天璣 9400 的推出，聯發科在高階智慧手機市場的市占率有望提升，調查顯示，天璣 9400 的售價約比高通 S8 Gen4 低 25%。儘管三星與高通的長期合作關係使其旗艦機型繼續使用高通的處理器，但中國智慧手機品牌未來更多機型將搭載聯發科的天璣 9400、根據 FactSet 的調查，分析師對聯發科的目標價預估為 1420 元，顯示出市場對於其技術與市場潛力的認可。

2024.9.23 佳螢點名，領先點名，十月份四大主流再度點火，台積電召開法說會，將讓相關先進製程半導體股 CPO、矽光子、CoWos、光通訊股有所表現!

散熱股雙雙噴出! 改寫新高!

佳螢一再強調雙題材股，多元題材股都是資金流向的重點，點名預告 AI + 散熱雙題材的 (3013-TW) 晟銘電，再創波段新高! 來到 161.5 元。會員 9 字頭領先進場後登上百元俱樂部! 甚至元俱樂部加碼的會員，通通開心獲利數鈔票賺漲停! 最高獲利達 + 76%⊕⊕⊕⊕⊕⊕⊕。

(3013-TW)晟銘電，九月營收 8.26 億元，表現亮眼、呈現雙成長，創近 2 個月以來新高，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收，加上預計 10 月 17 日舉行法說會，預期將說明近期營運展望與泰國廠進度。預計在 2025 年除 AI 伺服器需求強勁，也跨入 Sidecar 水冷機櫃，且水冷機櫃組裝單價較機殼零組件大幅提升，隨著預計大量出貨，營收獲利將【翻倍成長】；佳螢通通領先預告在前面!

機機殼廠 (3013-TW) 晟銘電，昨日（17 日）舉行法說會，公司表示，AI 伺服器機櫃及液冷產品於第 4 季將陸續出貨，另外泰國廠部分，土建工程將在 12 月完成，順利的話，設備也會陸續進廠，並開始試產，預計明年 Q1 量產，可望增加 20% 產能。

今日盤面上續強的族群，集中在機器人股上；近期因 (Tesla) 特斯拉，執行長馬斯克上周在發表會展示 Optimus 機器人原型的若干功能，許多機器人和與會者的互動，讓相關工具機大廠股價表現強勢，加上依據工研院資料顯示，台灣 AI 機器人供應鏈完整，包括上游的減速機、馬達、滾珠螺桿、控制器、半導體、電路板、感測器，以及中游的機器人本體（如手、腳），下游的機器人系統整合等；AII、機器人等產業擔綱關鍵角色，(4576-TW)大銀微系統，上漲 9.72%，收在 135.5 元，大銀微系統積極展出晶圓機器人、晶圓移載系統、高精密定位平台等產品，全力搶攻半導體商機，目前訂單能見度明顯比上半年增加，元件類訂單能見度已經從 1.5 個月提升至 2 個月，半導體高精密定位平台訂單能見度 已經從 3 到 6 個月提升至 3 至 8 個月以上，法人預期今年業績將會一季比一季好，全年業績可望優於去年。

(6609-TW)瀧澤科，上漲 1.35%，收在 122.5 元，作為精密工作母機及 PCB 鑽孔機的製造廠，瀧澤科的營運穩定，在市場需求蓬勃的背景下，展現出良好的成長潛力；(4583-TW)台灣精銳，尾盤收最高，上漲 5.79%，收在 822 元，台灣精銳目前是亞洲唯一能自主研發並生產高精度伺服馬達行星齒輪減速機的企業，全球頂尖製造業者自動化工廠開始轉型為智慧工廠，精密行星減速機廣泛運用在各產業智慧工廠的協作機器人，(AMZN-US)亞馬遜，物流倉儲需求持續增加，市場傳出台灣精銳有望成功打進亞馬遜供應鏈，增添全新動能；此外，台灣精銳轉投資的日月千禧酒店，今年整體營運穩定成長，法人預期今年下半年營運將會優於上半年，全年營收和獲利將會雙雙成長；傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，上漲 4.91%，收在 44.85 元，目前訂單以新能源、醫療、自動化設備、產業機械為主，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，月產能利用率也從 70％回升至 75％，法人預期，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈；

台積電法說是釋出大利多

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師