發揮永續影響力 玉山鏈結跨國、跨域、跨界邁向淨零轉型

鉅亨網新聞中心 2024-10-18 16:00

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玉山銀行今 (18) 日舉辦「玉山 ESG 永續倡議行動」，號召超過 160 家來自國內外的優質企業及醫療院所加入倡議，共同立下實踐淨零轉型的永續目標。此次倡議行動邀請到副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、金管會主委彭金隆、環境部部長彭啟明等蒞臨指導，給予與會倡議企業、醫療院所期勉與鼓勵；波蘭、英國、加拿大駐台辦事處、印度台北協會、日本交流協會也都派員出席響應，為近期國內少見的跨國、跨域、跨界永續倡議具體行動。

副總統蕭美琴 (中) 出席玉山 ESG 永續倡議行動，寫下「點亮台灣，永續未來」的祈福天燈。玉山金控創辦人黃永仁(右)、董事長黃男州(左)。

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自 2021 年起，玉山每年舉辦 ESG 永續倡議行動，攜手企業夥伴們共同承諾並採取具體行動減緩對環境與自然的衝擊，今年邁入第四年，參與夥伴除了來自各產業龍頭、隱形冠軍、海外台商等逾百家企業外，更號召 26 家醫療院所以及來自丹麥、希臘、美國、新加坡、日本等國際大型企業共襄盛舉，影響力已顯成效。在舉辦倡議行動同時，玉山已打造永續轉型平台，整合產學研界量能，提升永續生態圈韌性，協助企業面對淨零轉型的挑戰。

副總統蕭美琴 (中)、行政院副院長鄭麗君(右三) 出席玉山 ESG 永續倡議行動啟動儀式，與玉山金控董事長黃男州 (左三)、環境部長彭啟明(右二)、金管會主委彭金隆（左二）、玉山銀行總經理林隆政(右) 、馬偕醫院總院長張文瀚(左) 合影。

蕭副總統於現場寫下「點亮台灣，永續未來」的祈福天燈，致詞中感謝玉山及在場企業透過公開倡議，號召志同道合的夥伴，結合產官學研的共同努力，實踐永續發展，讓世界看到台灣的永續競爭力。政府支持金融業淨零轉型，積極發展綠色金融、培育金融人才、協助數位轉型、完善資安防護，成為金融安全的堅實後盾。淨零轉型需要改革的勇氣，讓我們共同創造台灣獨特的光芒，以永續思維讓世世代代得以長久發展。環境部彭部長也表示，透過與各界溝通推出台灣碳費制度，鼓勵企業更積極投入資源推動淨零減碳，除了可以降低碳費更能提升企業競爭力，而過程所需要的資金需求，希望有銀行綠色金融的支持，一同促進中小企業的淨零轉型和包容成長。

副總統蕭美琴 (左七)、行政院副院長鄭麗君(右七)、玉山金控董事長黃男州(左六)、環境部長彭啟明(右六)、金管會主委彭金隆(左五)、玉山銀行總經理林隆政(右五) 與倡議企業合影。

接軌國際趨勢與脈動，Net Positive 國際大師 Paul Polman 及前聯合國環境署金融倡議 (UNEP FI) 氣候風險負責人 David Carlin 也透過錄製影片肯定玉山連年舉辦這麼有意義的倡議行動，並且鼓勵與會的企業主、醫療院所勇於創新並把握永續轉型的契機。活動中也透過座談會邀請安聯全球永續暨影響力投資總監 Matt Chritensen、工研院董事長吳政忠、外貿協會董事長黃志芳進行專家交流，從不同面向分享國際趨勢、政策方向、淨零技術等關鍵議題，並和與會者進行熱烈互動以凝聚智慧討論氣候解方。

副總統蕭美琴 (前排右三)、行政院副院長鄭麗君(前排右二)、玉山金控創辦人黃永仁(前排左)、董事長黃男州(前排左三)、環境部長彭啟明(前排右)、金管會主委彭金隆(前排左二) 與玉山合唱團合影。