〈台幣〉貶轉升收32.168元在亞幣中獨強 外資觀望美大選

新台幣兌美元今天以 32.18 元開盤，外匯交易員指出，上午拋匯力道較強，匯價最高來到 32.145 元，但隨著美元買盤出籠，下午最低下探 32.205 元，不過，眼見貶破 32.2 元，出口商伺機進場賣美元，帶動貶幅收斂並翻升，終場以 32.168 元作收。