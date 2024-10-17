〈台幣〉貶轉升收32.168元在亞幣中獨強 外資觀望美大選
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-17 18:52
台積電法說會登場，台北股匯今 (17) 日連袂走揚，不過，受美元續強影響，主要亞幣偏弱，新台幣兌美元一度翻黑，但在出口商拋匯支撐下，終場逆勢翻升，收在 32.168 元、微升 0.7 分，在亞幣中獨強，整體來說，外資維持觀望態度，靜待美國大選到來，台北及元太外匯市場總成交值進一步萎縮至 13.895 億美元。
新台幣兌美元今天以 32.18 元開盤，外匯交易員指出，上午拋匯力道較強，匯價最高來到 32.145 元，但隨著美元買盤出籠，下午最低下探 32.205 元，不過，眼見貶破 32.2 元，出口商伺機進場賣美元，帶動貶幅收斂並翻升，終場以 32.168 元作收。
外匯交易員表示，整體來說，新台幣匯率續呈橫盤整理格局，近日振盪幅度都不大，外資有進有出，無連續匯出或匯入的明確方向，不過，美國聯準會近來又出現鷹派訊號，使得美元維持強勢，外資態度轉趨保守，除了關注最新經濟數據外，美國大選將在 11/5 登場，市場靜待最終是川普還是賀錦麗能入主白宮。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.24%，主要亞幣普遍走弱，其中，韓元重貶 0.55%，新加坡幣貶值 0.35%，日元貶值 0.22%，人民幣貶 0.17%，新台幣相對有撐，逆勢升值 0.02%。
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