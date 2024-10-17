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美上周初領失業金人數意外降至24.1萬 未來幾周將繼續波動

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-17 23:23

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美上周初領失業金人數意外降至24.1萬 未來幾周將繼續波動(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部 (DOL) 周四 (17 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數在前一周大幅上升後意外下滑，前一周人數成長原因是由於颶風「海倫」(Helene)影響，未來幾周人數料將繼續波動。

(圖：ZeroHedge)
美上周初領失業金人數意外降至 24.1 萬，未來幾周將繼續波動。(圖：ZeroHedge)

截至 10 月 12 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.1 萬人，符合市場預期，較修正後前值 26 萬人減少 1.9 萬人，4 周移動平均值報 23.625 萬人。

截至 10 月 05 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.7 萬人，為去年 7 月以來新高，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 185.8 萬人增加 9 千人，4 周移動平均值報 184.275 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)
上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

颶風「海倫」帶來的申請失業金人數減少可能會被另一個颶風「密爾頓」(Milton) 帶來的大量申請人數所抵銷，「密爾頓」在「海倫」之後襲擊佛州。

兩個颶風接連襲擊讓許多美國民眾無法工作，也可能沒辦法申請失業救濟金，這意味著初領失業金人數短期內會繼續波動，不過最終會消退。

(圖：ZeroHedge)
颶風「海倫」推高初領失業金人數，不過在上周有所下滑。(圖：ZeroHedge)

此外，波音公司 (BA-US) 約 3.3 萬名機械師進行為期一個月的罷工，這對波音的供應鏈及其未罷工的員工產生連鎖反應，也讓就業市場的前景變得模糊。在美國西岸工會工人罷工之前，波音公司一直在與許多問題作鬥爭，並在上周宣布裁員 1.7 萬人。

初領失業金人數下降的另一個原因是，在未經調整的基礎上，密西根州的申請人數大幅下降。這是 2022 年 2 月以來的最大降幅，前兩周因製造業裁員而大幅上升。

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