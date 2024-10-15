台灣再生能源發展面挑戰 SEMI發布白皮書提四大方針

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-15 15:31

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SEMI 國際半導體產業協會旗下全球半導體氣候聯盟 (SEMI Semiconductor Climate Consortium) 發起的 SEMI 能源合作組織 (SEMI Energy Collaborative，SEMI EC) 近日發佈「台灣低碳能源採購挑戰與解方」白皮書，探討台灣現有的能源政策、深度剖析台灣再生能源發展與採購所面臨的挑戰，並進一步提出四大行動方針。

四項主要行動方針包括一、擴大企業採購再生能源的機制，二、合理化離岸風電競標中的國產化規範，三、加強授信風險擔保並重新探討購售電合約 (PPA) 的餘電回購機制，四、強化政府在指定綠電推廣區和協助社區溝通中的角色。

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SEMI 指出，全球氣候變遷的挑戰，台灣半導體產業在脫碳方面設定了包括提升能源效率及使用再生能源等明確目標，以促進產業的永續發展並提升競爭力，尤其半導體產業約佔台灣國內生產毛額 (GDP) 近二成，然而市場仍面臨再生能源供應量、價格及採購機制的挑戰。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，隨著半導體技術快速發展及 AI 時代來臨，市場對電力需求的增長預期將持續上升，驅動各方積極推動淨零與再生能源的轉型。這一進程需要需求與供給兩方面的共同努力。同時，再生能源裝置容量的顯著提升離不開政府對能源轉型政策的長期支持。

隨著高科技的不斷進步，政府與產業之間的緊密合作變得至關重要。SEMI 匯集各方資源，透過旗下的全球半導體氣候聯盟 (SCC)、SEMI 能源合作組織 (SEMI EC) 以及綠能暨永續發展聯盟 (GESA)，期待與再生能源業者、金融機構及政府單位持續合作，共同支持這個關鍵市場的成長。

根據 SEMI EC，擴大再生能源的投資和裝置量是行業應對客戶期望和追求減碳目標的最有效途徑。再生能源的增長未能顯著提升再生能源的總佔比，過去五年來一直停滯在 16% 到 17% 之間，落後於其他主要市場。

SEMI EC 的分析表明，需要更多元的採購機制和更具成本競爭力的再生能源供應，以防止台灣的企業能源用戶在 2030 年自願採用再生能源的目標上落後 30% 到 50%。為實現 2030 年底的再生能源目標，台灣半導體產業、能源產業和政府需通力合作，以克服再生能源採購機制、離岸風電與太陽光電開發的障礙。

細分四大方針來看，擴大企業採購再生能源的機制。2023 年台灣只有 9% 的電力來自再生能源，而其中僅有 7% 是企業透過購售電合約 PPA 直接採購。然而除 PPA 外，如 RE100 認可電證分離的能源屬性憑證和綠色電價方案等再生能源採購機制應可被考慮導入台灣。其中又以綠色電價方案尤有潛力為廣大類型的能源用戶解鎖取得再生能源的機會。

二則是合理化離岸風電競標中的國產化規範。零組件生產與風電建設的國產化是台灣離岸風電競標評估指標之一，然而在國產化、全球供應鏈短缺與通膨等宏觀經濟不利因素之下，造成離岸風電成本攀升，導致若干離岸風電產業鏈業者重新評估台灣市場的吸引力。透過發展離岸風電創造本地經濟效益的重要性不言而諭，為確保長期效益，建議可以將國產化要求列為資格審查或得標的眾多指標之一。

三是加強授信風險擔保並重新探討 PPA 的餘電回購機制。愈來愈多的綠電開發計劃需要仰賴企業 PPA 以建立足以吸引專案融資的營收流，透過政府承保的信保機制、團購機制和綠色電價方案可降低信用風險，擁有長期穩定定價機制的綠色電價方案也有可能支援離岸風電的融資，為促成更多 PPA，台電與經濟部可考慮重新界定餘電購買機制，以合理反映承購方的成本與綠電的環境價值。

四是強化政府在指定綠電推廣區和協助社區溝通中的角色。台灣太陽光電的土地取得和社區回饋金成本高出其他市場，指定再生能源發展的專門推廣區域、簡化及加速審核流程與標準、以及為了增進專案投資的確定性並縮短開發商與社區協商的時間，建議台灣可制定社區回饋辦法，這些措施都有助於支持太陽光電發展的負擔。

SEMI 強調，再生能源對台灣產業至關重要，其中又以製造業和半導體產業為重。製造業出口占台灣 GDP 的 60%，而半導體產業占 18%。由此全球科技巨頭紛紛宣佈供應鏈的淨零排放目標，如蘋果訂定了 2030 年供應鏈須使用 100% 綠能的目標，谷歌也制定了供應鏈 2030 年淨零目標。