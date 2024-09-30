〈電價調漲〉半導體用電大戶電價恐漲14% 進一步縮小與綠電價差

外資預估，此次電價調漲對台灣晶圓代工廠電費將增加約 15% 至 25%。業界則持續透過成本優化，降低電費調漲帶來的影響，同時加速採用綠電，以達成長期淨零碳排的目標。

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聯電日前就宣布，2023 年集團的再生能源使用占比達 11.1%，相較於 2022 年的 5.1% 翻倍增長，同時，也於台灣簽訂裝置容量達 181MWp 的再生能源採購合約，已自 2024 年起供電，以穩健的腳步向 2025 年 25% 和 2030 年 50% 的目標推進。