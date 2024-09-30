〈電價調漲〉半導體用電大戶電價恐漲14% 進一步縮小與綠電價差
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-30 20:21
經濟部電價審議委員會今 (30) 日宣布，10 月 16 日起工業用電電價平均調漲 12.5%，而半導體產業由於屬於高產值產業，業界預估漲幅恐落在 14%，高於其他產業，對此台積電 (2330-TW)(TSM-US) 至截稿前尚未回應，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 則指出電價調漲會造成成本增加，不過影響程度有待進一步評估。
外資預估，此次電價調漲對台灣晶圓代工廠電費將增加約 15% 至 25%。業界則持續透過成本優化，降低電費調漲帶來的影響，同時加速採用綠電，以達成長期淨零碳排的目標。
聯電日前就宣布，2023 年集團的再生能源使用占比達 11.1%，相較於 2022 年的 5.1% 翻倍增長，同時，也於台灣簽訂裝置容量達 181MWp 的再生能源採購合約，已自 2024 年起供電，以穩健的腳步向 2025 年 25% 和 2030 年 50% 的目標推進。
至於能源業者如元晶 (6443-TW) 則表示，隨著台電電價上揚，太陽光電發電成本與火力發電成本更加接近，意味著再生能源電力平價時代來臨，有助整體產業加速採購綠電。
泓德能源 (6873-TW) 也看好，目前綠電每度價格約 5 至 6 元左右，此次工業電價調漲將進一步縮小與綠電的價格差距，將推升綠電轉供需求。
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