共軍圍台軍演 國防部：已偵獲共機125架次、船艦17 艘 維持常態戰備應變

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 19:31

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針對台灣周邊海、空域從事「聯合利劍 - 2024B」圍台軍演，國防部今（14）日下午 5 時召開臨時記者會，回應中共軍演狀況。國防部強調，截至下午已偵獲共軍主、輔戰機、無人機共 125 架次、及共艦、公務船 17 艘，但共軍並未逾越 24 海里距離，國防部並未提升戰備狀況。另海巡署亦嚴正譴責中國海警團只要進入金門馬祖水域，就是「騷擾」，一律以一對一方式驅離。

國防部軍事發言人孫立方在記者會中表示，國防部在第一時間就通令三軍各部隊，依照國軍經常戰備時期的戰備處置規定，檢討適切的兵力來應處，同時情監偵系統也已綿密的掌握，包含中共火箭軍部隊等等的動態，國軍會依據部頒的教戰規則，做適切應處。

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孫立方指出，中共擴張威權主義的對象，並不限於台灣，整個的施壓最主要目的，是利用威權主義來改變以規則為基礎的國際社會準則，在這個過程當中，如何的去有效應對其施壓的各種手段，是國防部必須要執行的權責。

國防部情次室次長中將謝日升表示，截至 16 時 30 分，已偵獲共軍主、輔戰機、無人機共 125 架次、17 艘共艦、17 艘公務船，共軍並未逾越 24 海里距離，據悉是目前以來偵獲單日最高紀錄，他強調國防部並未提升戰備狀況，維持常態應變應處。