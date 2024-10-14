首創第三方查核！合庫銀、怡和綠電超商簽約「綠電交易價金信託」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 19:40
合庫銀行與怡和國際 (7590-TW) 轉投資怡和綠電超商於今（14）日舉辦「綠電交易價金信託」簽約儀式，以實際行動落實綠色金融與淨零碳排目標，共同致力於實現淨零碳排放的永續家園願景。
合庫成功推動首件綠電交易信託，充分展現在推動綠色金融方面的創新能力與市場敏銳度，透過與怡和綠電超商的合作，除促進綠電交易市場的發展，為台灣再生能源發展注入新動能，更將為綠色能源市場提供更多元的交易模式。
合庫銀強調，此次簽署的綠電交易價金信託，是業界首創結合第三方單位進行信託業務查核，為綠電交易價金信託提供強大的技術支援，不僅保障了交易透明度與價金安全性，還能有效降低綠電交易中的風險，讓綠電用戶能夠安心參與綠電市場，共同推動台灣綠能產業的成長與國際競爭力。
合庫積極關注永續發展議題，落實永續作為，除了加入國際倡議組織，亦將 ESG 納入首要經營政策；除已完成簽署赤道原則，更率先成為台灣首家通過 SBTi 中期減碳目標審核之公股金控，展現邁向 2050 淨零之決心。
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