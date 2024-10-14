首創第三方查核！合庫銀、怡和綠電超商簽約「綠電交易價金信託」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 19:40

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合庫成功推動首件綠電交易信託，充分展現在推動綠色金融方面的創新能力與市場敏銳度，透過與怡和綠電超商的合作，除促進綠電交易市場的發展，為台灣再生能源發展注入新動能，更將為綠色能源市場提供更多元的交易模式。

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合庫銀強調，此次簽署的綠電交易價金信託，是業界首創結合第三方單位進行信託業務查核，為綠電交易價金信託提供強大的技術支援，不僅保障了交易透明度與價金安全性，還能有效降低綠電交易中的風險，讓綠電用戶能夠安心參與綠電市場，共同推動台灣綠能產業的成長與國際競爭力。