search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

首創第三方查核！合庫銀、怡和綠電超商簽約「綠電交易價金信託」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 19:40

cover image of news article
合庫銀行與怡和綠電超商舉辦「綠電交易價金信託」簽約儀式，怡和集團董事長朱文煌(右)與合庫銀行副總蔡佳平(左)合影。（圖：合庫提供）

合庫銀行與怡和國際 (7590-TW) 轉投資怡和綠電超商於今（14）日舉辦「綠電交易價金信託」簽約儀式，以實際行動落實綠色金融與淨零碳排目標，共同致力於實現淨零碳排放的永續家園願景。

合庫成功推動首件綠電交易信託，充分展現在推動綠色金融方面的創新能力與市場敏銳度，透過與怡和綠電超商的合作，除促進綠電交易市場的發展，為台灣再生能源發展注入新動能，更將為綠色能源市場提供更多元的交易模式。


合庫銀強調，此次簽署的綠電交易價金信託，是業界首創結合第三方單位進行信託業務查核，為綠電交易價金信託提供強大的技術支援，不僅保障了交易透明度與價金安全性，還能有效降低綠電交易中的風險，讓綠電用戶能夠安心參與綠電市場，共同推動台灣綠能產業的成長與國際競爭力。

合庫積極關注永續發展議題，落實永續作為，除了加入國際倡議組織，亦將 ESG 納入首要經營政策；除已完成簽署赤道原則，更率先成為台灣首家通過 SBTi 中期減碳目標審核之公股金控，展現邁向 2050 淨零之決心。

文章標籤

ESG共同推動合庫銀綠電交易價金信託怡和國際怡和綠電超商

相關行情

台股首頁我要存股
怡和國際27.12.42%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿5.82
加權指數法興(售) 槓桿7.13

延伸閱讀


Empty