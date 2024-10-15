郭智輝急了！綠電需求不能等 到菲律賓蓋電廠接回台灣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 18:35

‌



生日 2 月 7 日正好落在水瓶座的經濟部長郭智輝，又發出驚人之語。郭智輝今（15）日表示，考量企業的綠電需求「不能等」，已透過 AIT 處長谷立言協助，尋找在菲律賓、日本等鄰近國家蓋綠能電廠的可能性；初步規劃由業者在菲國蓋綠能電廠，再由台電拉海底電纜並買回綠電。

郭智輝上午陪同副總統蕭美琴出席「TITAS 2024 台北紡織展」開幕典禮，於會後受訪時表示，針對赴海外尋找綠能，他已有初步構想。

‌



郭智輝昨日晚間出席「印太戰略智庫」成立酒會時即透露，台灣希望參與美、日、菲共同推動的「呂宋經濟走廊」，他首度表示有意到菲律賓設電廠，把綠電帶回台灣，從菲律賓呂宋島到台灣只要 300 多公里，再由台電購買綠電，供應台灣。