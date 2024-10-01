〈泓德能源展望〉工業電價調漲刺激綠電需求 明年轉供度數上看5億度

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-01 16:12

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經濟部日前拍板工業用電平均電價調漲 12.5%，泓德能源 (6873-TW) 總經理周仕昌表示，儘管平均漲幅與市場期望有小幅差距，但隨著灰電與綠電價格差距持續收斂，市場對綠電需求將持續增加，價格也有機會再向上，整體產業將朝正向發展，法人預估，旗下星星電力明年綠電轉供度數將成長至 5 億度。

泓德能源旗下星星電力是目前全台前三大綠電轉供業者，累計在手案量高達 156 億度，周仕昌表示，今年綠電轉供營收認列以淨額為主，平均毛利率 80% 以上，目前正會計師討論，預期明年將改以總額認列。

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隨著用電多樣化，星星電力也積極吸引發電業者合作，總經理關婷怡指出，星星電力轉供比例達 90% 以上，且公司從簽約到轉供最快只要四個月，相較業界的六個月短，可協助發電業者提早變現，加上公司身為全台前幾大智慧電力平台，也是發電業者希望合作的對象。

星星電力規劃，目前向發電業者簽約的容量約 300MW，目前正朝 500MW 邁進，預計明年收購的量能將翻倍成長，進一步提升至 1GW，可擴大滿足客戶需求。