Fed前副主席：中性利率將溫和上升、美債殖利率繼續走陡

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-14 23:30

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美國聯準會 (Fed) 前副主席、品浩 (PIMCO) 全球經濟顧問克拉里達 (Richard Clarida) 周一 (14 日) 在英國《金融時報》(FT)專欄撰文指出，中性政策利率可能比新冠疫情前的 0.5% 上升，但這種成長將是溫和的。他還指出，美債殖利率曲線將走陡，目前期限溢價是正的，並且可能會繼續上漲。

所謂的中性利率 (R*) 是指能讓經濟實現「金髮女孩」的利率區間，即經濟不冷不熱，恰到好處，可以維持價格穩定和最充分就業，對於理解未來幾年貨幣政策的演變至關重要。

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克拉里達認為，中性利率將高於疫情前水準，但可能僅是溫和成長，而其他分析則預期中性利率可能需要顯著高於 Fed 目前預測的約 1%，以及目前金融市場所反映的水準。

其他分析認為，新冠疫情前一直壓制利率的因素逆轉及美國財政前景令人擔憂，赤字和債務不斷上升。美國也可能處於由人工智慧 (AI) 驅動的生產力繁榮的邊緣，這或許會增加美國公司對貸款的需求。

不過，克拉里達認為更值得留意的是美債殖利率曲線走勢。

他說：「美債殖利率曲線倒掛並不是新常態，而是罕見的，相對於 Fed 設定的「前端」(front end) 利率，美國殖利率曲線將在未來幾年透過變陡來調整，以平衡對美國固定收益的需求與供應的大量湧入。」

他指出，有鑑於債市在未來幾年必須吸收的龐大且不斷增長的供應，殖利率可能會高於新冠疫情前幾年的水準。但大部分調整將透過殖利率曲線的斜率發生，而不是聯邦基金利率本身提高太多。