〈美股早盤〉市場聚焦經濟數據與企業財報 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-14 21:42

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美股主要指數周一 (14 日) 漲跌互現，投資人靜待本周企業財報和經濟數據出爐。截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 130 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲逾 1%。

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根據加拿大國家銀行 (National Bank of Canada) 經濟學家 Stefane Marion 說，標普 500 指數 9 月上漲 20%，是 1997 年以來一年前 9 個月最強勁的表現，讓各行業基於收益的估值都達到高水準。

該行經濟學家在給客戶的報告中寫道：「目前仍不確定市場是否會像年初那樣強勁地結束今年，以及本輪寬鬆周期是否會為股市提供可觀的動力。當前的寬鬆周期是在估值異常高企​​的環境下展開的。」

與此同時，中國主要股指滬深 300 指數周一震盪上漲約 2%，創下 7 月底以來最糟糕的一周，因為中國政府刺激經濟成長的最新舉措令那些希望了解更多刺激措施細節的人失望。

儘管中國財政部長藍佛安承諾將加大對陷入困境的房地產行業的支撐力到，暗示政府將擴大借貸規模，但周末的記者會並未公布市場所期待的新財政刺激措施的整體金額。

截至台北時間周一（14 日）21 時許：

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 3.03%，至每股 146.44 美元

波音總裁兼執行長歐特伯格 (Kelly Ortberg) 表示業務處境艱難，面臨的挑戰無論怎麼強調都不為過。他說，除了應對當前環境之外，恢復公司還需要做出艱難的決定，777X 在開發過程中面臨的挑戰以及飛行測試暫停，目前預計首批交付時間為 2026 年、在接下來的幾個月裡，計劃將總員工人數減少約 10%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.35%，至每股 218.57 美元

Robotaxi 活動後，特斯拉股價上周五大跌近 9%。有分析師評論稱，這正是特斯拉投資人應該吸取的教訓：炒作甚於基本面。最新事件暴露了該公司股票的高估值與現實之間的脫節。

研究公司 CFRA 分析師 Garrett Nelson 對這次事件的評論是：「(如同) 看一部情節曲折、特效百出的電影，到最後，你會摸不著頭腦地離開。」長期看漲特斯拉的 Nelson 警告，上週五的下跌「可能」只是華爾街重新評估的開始。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.54%，至每股 138.23 美元

摩根士丹利最新研判，由於輝達 GPU 晶片業務的需求持續飆升，其股票可望進一步上漲，強化該股仍是半導體領域首選的觀點。大摩的分析師上周在紐約與輝達執行長黃仁勳、財務長克雷斯 (Colette Kress) 以及這家晶片製造商管理團隊的其他成員舉行為期三天的會議。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

隨著新一輪財報季展開，投資人迫切希望看到標普 500 指數成分股的人工智慧 (AI) 投資產生回報。

根據報告，分析師預計獲利成長將放緩，標普 500 指數成分股獲利預計將比上年同期成長 5.3%，低於第 2 季的 13.2%。其中，科技和通訊服務類股同比成長預計將最強勁：預計科技類股獲利將成長 15.4%，通訊服務將成長 12.3%。