OPEC三度下修今、明年全球石油需求預測 國際油價走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-14 20:15

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石油輸出國組織 (OPEC) 連續第三個月下調今、明兩年石油需求成長預期，比其他同行機構腳步慢了許多才意識到全球燃料使用放緩。消息傳出後，國際油價紛紛走軟，雙雙跌逾 2%。

截稿前，12 月交割的布蘭特原油期貨下跌 2.10%，至每桶 77.38 美元；11 月交割的西德州原油期貨下跌 2.17%，至每桶 73.92 美元。

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OPEC 周一 (14 日) 公布月報顯示，2024 年全球石油消費量每日將增加 190 萬桶，比先前預估的每日增加 203 萬桶下修 2%，少了約每日 10.6 萬桶。該組織表示，這一修正主要是收到實際數據，以及對某些地區的預期略有降低。

至於明年，OPEC 也將全球石油需求成長預測自前次的每日 174 萬桶下調至每日 164 萬桶。

分析指出，該組織連續 3 次下修預測，立場從強烈看好中退縮。儘管如此，即便在預測下修後後，其需求預估仍是高的異常，不僅超過華爾街銀行和貿易公司，也位在沙烏地阿美 (Aramco) 預期範圍的高處，大約是國際能源署 (IEA) 預測的一倍。

有看法認為，各機構對今年石油需求成長預期的強度落差，部分原因是中國需求、全球往綠能轉型速度看法不一。

不過 OPEC 成員國的行動表明他們對原油前景缺乏信心，先前宣布延後解除限制產量計畫，儘管該組織預測顯示供應將出現嚴重短缺。

據了解，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將於 12 月開始逐步恢復每天 220 萬桶的產量。摩根大通 (JPM-US)、花旗集團(C-US) 等市場觀察人士仍然懷疑，在最大消費國中國經濟成長放緩、美洲供應不斷增加的情況下，解除生產限制計畫是否能持續下去。

雖然原油價格受到中東衝突的提振，但對一些 OPEC 成員國來說，每桶 77 美元的價格還是太低了。一些國家未能實現減產，尤其是伊拉克、哈薩克和俄羅斯，削弱了該聯盟提振油價的努力。

伊拉克、哈薩克、俄羅斯仍未遵守承諾生產

這份月報還顯示，伊拉克在實施自今年年初以來應履行的減產方面取得進展，但產量仍高於商定的配額。

伊拉克在 9 月將日產量減少 15.5 萬桶，至 411.2 萬桶，接近 400 萬桶的目標，但仍高於這一目標，而且在承諾彌補生產過剩的額外減產方面仍沒有取得進展。一名伊拉克官員上周末表示，產量低於配額。

另一方面，哈薩克的日產量增加 7.5 萬桶，至 154.5 萬桶，無視其承諾；俄羅斯則每天減少 2.8 萬桶但仍高於上限，每天約 900 萬桶。