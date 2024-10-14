Blackwell強勁需求提振 輝達股價再衝高

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-14 22:30

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輝達成功平息投資人對其最新產品延期和長期營運成長前景擔憂，該公司股價開始反彈。該股今年迄今累積上漲 11%，較 6 月創下的收盤紀錄低不到 1%，為今年標普 500 指數中表現第二好的股票。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 周一 (14 日) 早盤股價上漲 3.12%，每股暫報 139.00 美元。

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輝達執行長黃仁勳日前表示，Blackwell 晶片「已全面投產」，市場需求「非常熱絡」。此前由於工程問題 Blackwell 晶片延後上市，引發股票拋售，不過目前跌幅已被抹去。此外摩根士丹利 (MS-US) 分析師上周和該公司高層會面後公布報告稱，Blackwell 訂單已看到 12 個月左右，各種跡象表明業務非常強勁，未來能見度很高。

有分析認為，這些評論強化了這樣一種觀點，即輝達仍然是投資人工智慧 (AI) 的一個受歡迎的方式，尤其是在大公司仍致力於其 AI 計畫的情況下。舉例來看，根據外媒收集的分析師平均估算，微軟 (MSFT-US) 料在 2025 會計年度增加近三分之一的資本支出，達到 580 億美元左右。

Martin Currie Investment Management 的投資組合經理 Zehrid Osmani 表示：：「一直有人質疑生產延遲可能產生的影響，因此這些最新消息令人放心。」

除 Blackwell 的樂觀情緒之外，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 最近的銷售也顯示出了強勁的 AI 需求，而 OpenAI 的一輪融資也帶來 1,570 億美元的估值。 OpenAI 最近推出一個具有推理能力的 AI 模型，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)也在開發類似模型。

Gabelli Funds 的投資組合經理 John Belton 表示，這些事件重新激發了人們對這一領域的興趣，人們對基於推理的 AI 的用例感到非常興奮。他說：「推理代表輝達的一個新領域，當你考慮到其運算密集型時，這可能是一個重量級的新產品類別。」

Belton 將輝達視為核心持股，並認為 AI 將在未來數年提供「穩定的需求」。他說：「這不是一檔未被發現的股票，但如果它能實現預期的數字，估值仍然是合理的。」

外媒收集的數據顯示，分析師預估輝答本會計年度的營收將成長一倍以上，並在下一會計年度再成長 44%。過去一個季度，華爾街不斷調高對輝達營收和利潤的預期。

輝達強勁的成長前景使其估值受到控制，幫助看漲人士繼續買入。該股本益比約為 37 倍，高於那斯達克 100 指數，但低於其 5 年平均水準，也低於 6 月逾 44 倍的峰值。

Martin Currie 的 Osmani 表示：「輝達看起來仍然令人生畏。它仍然處於利用 AI 機會的有利地位。」

選擇權市場也出現樂觀的跡象。上周四出現一波買進買權的熱潮，持有者可以在 3 月之前以每股 150 美元至 189 美元的價格買進逾 3,000 萬股輝達股票。輝達上周五收在 134.80 美元。

看漲選擇權相對於看跌選擇權的成本已經下降，讓押注股票進一步上漲的成本更低。這些合約將在輝達預計在明年 2 月底發布第四季業績後到期。