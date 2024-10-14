比亞迪警告：歐盟關稅將提高售價並影響買家

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-14 20:41

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中國電動車巨擘比亞迪 (1211-HK) 周一 (14 日) 警告，歐盟計劃對中國製造電動車徵收關稅將導致價格上漲並讓買家退縮，加徵關稅的舉措並不公平。不過該公司也並未對此提出質疑與挑戰。

比亞迪執行副總裁李柯 (Stella Li) 在巴黎車展上向路透表示：「歐洲電動車市場需要更多積極地教育...... 信任度很低。問題是價格很高，而且歐盟現在徵收關稅，誰會買單？這讓消費者非常擔心並阻止經濟備受挑戰的買家購買。」

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當李柯被問及對比亞迪徵收的關稅時，她說：「我們在計算上有很多分歧...... 這不是一個公平的判決。我們沒有要挑戰它，不接受又能如何？」

比亞迪目前上月決定採取何種策略應對額外成本，李柯說：「政客們應該遠離關稅，關稅會增加汽車製造業的成本，並給該產業帶來令人困惑的消息。」

至於比亞迪的歐洲製造計畫，李柯表示公司幾乎所有的電動車都會在匈牙利生產，就其供應鏈而言，將最大限度從歐洲供應商購買。不過歐洲紙組裝電池，電池製造部分仍來自中國，另外在德國乃至更廣泛的歐洲銷售的電動車最低價格約為 3 萬歐元左右。

在德國面臨的困難方面，她指出公司並未在該國蓋基礎設施。李柯說：「現在我們只是在糾正並開始建立我們的網絡...... 我們需要增加更多服務點，目前已開始這樣做，另外還需要增加更多經銷網路。」