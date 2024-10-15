〈美股熱門股〉輝達盤中股價漲近3% 有望取代蘋果成市值最高公司

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-15 02:20

‌



輝達周一 (14 日) 盤中股價逼近歷史新高，這家重量級人工智慧 (AI) 晶片製造商有望取代蘋果成為全球市值最高的公司。

由於投資人看好 Blackwell 人工智慧晶片的強勁需求，截稿前，輝達 (NVDA-US) 周一盤中股價上漲 2.90%，每股暫報 138.71 美元，僅略低 6 月 20 日創下的每股 140.76 美元的盤中記錄高點，市值報 3.418 兆美元；蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.19%，每股暫報 230.26 美元，市值報 3.533 兆美元。

‌



今年 6 月，輝達一度成為全球市值最高的公司，不過後來被微軟 (MSFT-US) 超越，此後這 3 家科技公司的市值幾個月來一直並駕齊驅。近期的漲勢將輝達的市值提升至 3.4 兆美元，略低於蘋果的 3.5 兆美元，高於微軟的 3.1 兆美元。

在 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟、亞馬遜 (AMZN-US) 和其他主要科技公司爭奪新興 AI 技術的競爭中，輝達最受華爾街青睞。

TD Cowen 日前在一份報告中寫道：「我們認為，人工智慧領域的大公司…… 面臨一個以囚徒困境為特徵的投資環境——每個人都有繼續消費的動機，因為不這樣做的成本 (可能) 是毀滅性的。」

TD Cowen 分析師重申對輝達每股 165 每元的目標價，稱該股為「最佳選擇」(Top Pick)。

替輝達生產處理器的代工製造商台積電 (2330-TW)(TSM-US) 本周四 (17 日) 將公布的上季獲利料大幅成長 40%，主要是受惠需求飆升。

根據 LSEG 的數據，分析師預估，用於建造 AI 資料中心的支出將幫助輝達的年收入增加一倍以上，達到近 1,260 億美元。