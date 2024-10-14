石破茂試圖扭轉鷹派印象 承諾不會干預利率政策

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-10-14 13:00

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日本首相上周六 (12 日) 表示，他將不會干預貨幣政策事務，因為這是日本央行必須達成物價穩定的職責。

石破茂強調，針對貨幣政策相關事務「避免口頭干預是很重要的，也要避免表現出正在干預的樣子」。

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他還表示，「無論政府說什麼，日本央行都會就政策做出自己的決定。我相信日本央行行長及官員對實現價格穩定有著強烈的責任感。」

石破茂也指出，消費力道是能否持續脫離通貨緊縮的關鍵，因此，他呼籲需要有措施來推動實質薪資上升。

石破茂曾是堅定的鷹派人士，支持日本央行退出數十年來的極端貨幣刺激政策，8 月時他曾對媒體表示，循序漸進地提高超低的利率有助於提升日本企業獲利能力。

但初任首相後，他的貨幣立場明顯發生了轉變，表示「日本現在經濟情況，並未準備好繼續升息」，似乎是想擺脫他貨幣政策鷹派的名聲。

回顧歷史，日本首相極少公開直接評論日本央行的利率政策，因為會侵害其獨立性。日本法律明定，日本央行獨立行使職權制定貨幣政策。