日首相石破茂解散、改選國會 創二戰後最快紀錄

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-09 14:40

‌



日本首相石破茂今 (9 日) 下午宣布解散眾議院，並將在 27 日提前舉行大選，創下二戰後最快解散、最快改選眾院的兩大紀錄。

石破茂僅上任 8 天即解散國會、提前改選，希望藉以鞏固地位，來推動一系列的政策，包含增加在國防和受人口危機嚴重打擊的貧困地區的支出。

‌



受到黑金政治、統一教會等醜聞影響，自民黨一直面臨困境。而新內閣成立初期往往會迎來「蜜月期」，容易獲得較高支持率。

日本媒體評論，新內閣成立後應針對內政外交等議題展開廣泛討論。組閣僅 8 天就解散眾議院無疑將阻礙朝野兩黨深入討論政策，至少應該給各方充分闡明各自立場的時間。在動盪的世界中，讓經濟復甦步入正軌、保衛日本國家利益的難度增加，新政權不應逃避難題。

此外，國會改選將提前在 27 日登場，這是繼 2021 年 10 月以來時隔約 3 年再度舉行，眾議員應選席次共 465 席，包括單一選區 289 席及比例代表選區 176 席。

石破茂日前對媒體表達決心稱：「我想公平、誠實地參加選舉。」自民黨也決定對涉及派系「小金庫」事件的 12 名眾議院議員取消公認（提名）資格。

日媒報導，儘管這些議員將以無黨籍身分參選，但自民黨中央原則上不會派「刺客」挑戰。