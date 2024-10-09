參院代表逼問「亞洲版北約」 石破茂態度避重就輕

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-09 16:40

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日本首相石破茂上任前曾提出「亞洲版北約」的想法，但發表施政演說時卻隻字未提，周三 (8 日) 前往參議院接受代表質詢時，針對此議題也避重就輕。

石破茂在 4 日發表的施政演說中完全沒有提及「亞洲版北約」，參願代表、在野黨日本維新會參議院會長淺田均質疑「為什麼在施政演說中絕口不提呢？」，同時他還逼問：「北約是作為對抗以蘇聯為核心東方陣營的威脅而設立的機構。亞洲版北約是否可以看作與中國和北韓對峙的組織？」

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石破茂回應：「我先前闡述了身為國會議員的想法。我不認為此事是一朝一夕就能實現的。作為一個國家的首相，我首先要致力於外交和安全課題。」

石破暗示將「擱置」此事，並強調「最終形成什麼樣的框架和組織將取決於今後的討論。它並不針對特定的國家。」

此外，「修改日美地位協定」也是石破茂的一貫主張，同樣未出現在施政演說中。立憲民主黨的代理參院幹事長田名部匡問及此事時，石破茂「鬼打牆」般回答了與亞洲版北約一模一樣的答案。

日本媒體評論稱，強調「一名議員」和「一個國家的首相」的立場差異而迴避作出具體解釋，石破茂這種態度在其他重要課題上也表現得非常明顯。

自認是「軍事宅」的石破茂拋出「亞洲版北約」引發各界熱議，美智庫學者辰巳由紀認為，過去十年來，石破茂不在決策核心，他的國防專業可能並未跟上日本面臨的地緣戰略現實，亞洲版北約就是一例。

事實上，石破茂亞洲版北約的構想已被美國打槍。路透社報導，國務院亞太助卿 aniel Kritenbrink 認為這個想法過於草率。