石破茂見中國總理李強 稱日本對台立場不變

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-11 14:00

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中國國務院總理李強周四（10 日）在寮國永珍會見日本新任首相石破茂，根據中方發布的聲明，石破茂說，日方在台灣問題上堅持《日中聯合聲明》確定的立場，沒有改變。

據《新華社》周四報導，李強在寮國永珍出席東亞合作領導人系列會議期間與石破茂見面，這是兩人首次舉行會談。李強表示，中日是一衣帶水的鄰邦，走和平共處、世代友好、互利合作、共同發展之路，符合兩國人民根本利益。

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李強說，希望日方切實恪守中日四個政治文件原則和共識，與中方一道相向而行，把牢雙邊關係正確方向，維護好兩國關係的政治基礎，不斷加強對話合作，全面推進兩國戰略互惠關係，努力建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

李強指出，中日兩國發展對彼此是重要機遇，而不是挑戰。中方願同日方一道，進一步發揮各自比較優勢，在科技創新、數位經濟、綠色發展等領域發掘更多合作新增長點，用好出口管制對話機制，共同維護供應鏈穩定暢通和全球自由貿易體系。

李強表示，雙方要以更大力度支持開展地方、文化、體育、青年等交流溝通，不斷增進兩國民眾的相互了解和友誼。中方願同日方加強多邊領域協調合作，共促地區和平穩定、繁榮發展。

根據中方發布的聲明，石破茂表示，當前日中正沿著全面推進兩國戰略互惠關係、努力建構建設性、穩定的雙邊關係的方向前行。日方願同中方面向未來，加強高層交往，密切各層級對話溝通，協商解決未決問題，持續推進互利合作，推動日中關係行穩致遠。

石破茂說，日方無意同中國「脫鉤斷鏈」，希望深化各領域務實合作，讓成果更多惠及兩國人民。日方在台灣問題上堅持《日中聯合聲明》所確定的立場沒有改變。