2024年諾貝爾經濟學獎得主揭曉 美3學者共獲殊榮

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-14 19:42

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2024 年諾貝爾獎周一 (14 日) 公布經濟學獎得主，由美國 3 名學者共獲殊榮，分別為來自麻省理工學院的艾塞默魯(Daron Acemoglu)、強生(Simon Johnson)，以及芝加哥大學的羅賓森(James A. Robinson)。

圖：諾貝爾 X

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瑞典皇家科學院表示，3 人在「研究制度如何形成及它對繁榮的影響」方面做出卓越貢獻，深入探討了制度的形成過程，以及制度對國家和社會繁榮發展的重要影響。

他們的研究發現，健全的制度是推動經濟成長和社會進步的關鍵因素。相反地，如果制度設計不良，則可能阻礙國家的發展，加劇貧富不均的問題。

政治體制的不同，影響了決策者面對民眾的經濟訴求有不同的反應，獨裁者往往只能給出空洞的承諾，結果因為無法兌現而引爆革命；而民主政體則可以權力交替，走出另一條發展道路。如果民眾沒有意見，也就不會出現改變。

2024 年諾貝爾獎繼先前頒發生醫、物理、化學、文學、和平等獎項，周一公布最後一個獎項諾貝爾經濟學獎。