歐盟開闢新戰線 對中國硬木膠合板展開反傾銷調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 10:30

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歐盟上周五（11 日）宣布，對原產於中國的硬木膠合板展開反傾銷調查，英國《金融時報》稱，這為歐盟與中國的貿易爭端開闢了新戰線。

歐盟發布的官方公報指出，此次調查應代表森林所有者、伐木工人和木板供應商的 Greenwood Consortium 申請展開。Greenwood Consortium 說，中國的硬木膠合板「定價不公平」，還使用了歐盟禁止的俄羅斯木材，威脅許多歐洲企業的生存和就業機會。

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據《金融時報》報導，歐盟主要木板生產國是波蘭、芬蘭、法國和波羅的海國家。

歐盟統計局的數據顯示，2023 年歐盟進口了約 75 萬立方公尺的硬木膠合板，價值 3.27 億歐元。這一進口量佔去年歐盟總膠合板進口的一半以上，並佔整個歐盟膠合板市場總量的 30%。

這也是歐盟今年第二次對據信含有俄羅斯進口木材的膠合板實施反傾銷措施。就在 5 月，歐盟執委會經過 8 個月的調查，宣布對自哈薩克和土耳其進口的樺木膠合板加徵反傾銷關稅。

歐盟此次將首次採用新規則，即日起登記所有進口中國膠合板，日後如決定加徵關稅，設有追溯期，以防企業囤積貨物，逃避關稅。

依照官方公報，相關調查可能需要近 1 年的時間。本案預計將於 7 個月內作出初裁，最長不超過 8 個月，屆時可能採取臨時關稅措施。

「歐盟膠合板傾銷調查為中國貿易爭端開闢新戰線」，《金融時報》稱，本次調查正值歐盟執委會 4 日表決通過對中國電動車徵收最高 45% 的關稅。當時，法國、波蘭以及波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）等 10 國都投了贊成票，芬蘭等 12 國棄權，德國等 5 國反對。

中國商務部 8 日宣布依法對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施，將向歐盟白蘭地品牌徵收 30.6% 至 39% 不等的保證金。

此前，中方還對自歐盟進口的相關豬肉及豬副產品、乳製品等發起反傾銷、反補貼調查。中國商務部發言人 8 日說，正依法展開上述調查，將充分保障各利害關係方權利，根據調查結果作出客觀公正裁決。