Fed三把手：利率應隨時間推移回歸中性

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-11 01:00

‌



紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周四 (10 日) 表示，決策者應隨著時間推移將利率降至更中性水準，因為通膨和就業目標的風險已有更好的平衡。

威廉斯周四在賓漢頓大學 (Binghamton University)的一場活動上表示，他相信通膨正朝著聯準會 (Fed) 的 2% 目標邁進，並稱過去一年就業市場有所降溫但仍保持穩定，這應該會讓 Fed 把利率降至既不會拖累也不刺激經濟的水準。

‌



他說：「展望未來，基於我目前對經濟的預測，我預料隨著時間的推移，繼續將貨幣政策的立場轉向更中性的方向將是合適的。隨著在實現價格穩定方面所取得的進展，轉向更中性的貨幣政策立場將有助於維持經濟和就業市場的強勁。」

值得注意的是，威廉斯還提到普遍的通膨降溫，而且稱各種就業市場指標顯示，就業市場不太可能成為進一步物價壓力的來源。

對於同日稍早公布的 9 月消費者物價指數 (CPI)，威廉斯認為要達到 2% 目標還有一段距離，不過已經朝正確方向前進，他形容數據描繪出一幅經濟已恢復平衡的畫面。

至於未來利率路徑，威廉斯本周接受英國《金融時報》(FT) 時曾表示，決策都將基於數據做出，並沒有任何預設路徑。

美國 9 月 CPI 數據全面超預期成長，表明近期緩解物價壓力的進展停頓。有經濟學家認為，剔除食品與能源等波動較大因素後的核心 CPI 可能呈更溫和的上升，該目標一直接近 Fed 的目標水準。

此外，上周初領失業金人數超預期成長降低 Fed 繼續大幅降息預期。目前市場預估 Fed 在未來兩次貨幣政策會議上將降息 1 碼 (25 個基點)，這與 Fed 官員對利率預測的中值一致。

與此同時，同日也發表談話的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 說，自己對 9 月高於預期的通膨不會過度擔心，他仍認為 Fed 目前的焦點不只在物價方面，還有就業市場。