超微推出MI325X人工智慧晶片、新款資料中心CPU

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-11 02:30

‌



超微 (AMD-US) 周四 (10 日) 在舊金山舉辦的活動上表示，計劃在今年第四季開始大規模生產名為「MI325X」的新版人工智慧 (AI) 晶片。該款晶片與與輝達 (NVDA-US) 的 Blackwell 的較勁。

不只如此，超微還打算在明年下半年推出下一代 MI350 系列晶片，除了更大的記憶體，還有新的底層架構。該公司稱，與之前的 MI300X 和 MI250X 晶片相比，MI350 架構將顯著提高性能。

‌



有分析稱，在 AI 加速器市場上，超微遠遠落後於業界老大輝達屈居第二，這個格局短時間內不會被改變。由於 AI 晶片的需求遠遠超過供應量，超微周四推出的新產品不太可能影響到輝達的資料中心收入。

外媒指出，微軟 (MSFT-US) 和 Meta Platforms(META-US)等大型科技公司對 AI 處理器的需求遠遠超過輝達和超微的供應，讓這兩家半導體公司能生產多少就賣多少。

供不應求的情形推動晶片類股在過去兩年大漲，超微股價自 8 月初的近期低點上漲約 30%，不過投資人渴望看到這些公司的新技術進步，確認它們是否能保持這種態勢。

超微推出晶片後周四盤中股價一度抹去早盤的 1.7% 跌幅轉漲，截稿前下跌 3.71%，每股暫報 164.67 美元；輝達盤中股價則上漲 1.47%，每股暫報 134.60 美元。

Summit Insights 研究分析師 Kinngai Chan 表示，超微到目前為止還沒有宣布新客戶，而且「一些新東西」的預期已經反應在發表會之前的股價漲勢。

超微表示，美超微 (SMCI-US) 等供應商將在 2025 年第一季開始向客戶出貨 MI325X 人工智慧晶片。該款晶片採用與超微去年推出的 MI300X 相同架構，不過新晶片有一種新型記憶體，該公司稱能提升 AI 運算速度。

不只如此，超微還發表幾款網路晶片，有助加速資料中心晶片和系統之間數據的傳輸速度。另外還有新版伺服器 CPU，這系列晶片以前的代號為「Turin」，其中一個版本的晶片專門加速 AI 處理速度。

據了解，這款旗艦晶片擁有近 200 個處理核心，售價為 14,813 美元。整個系列的處理器都採用 Zen 5 架構，在高階 AI 資料處理方面，速度提升高達 37%。