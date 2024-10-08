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美股

史冊級別大事前 特斯拉卻跌近4% 分析師列八大提問

鉅亨網編譯許家華 2024-10-08 11:02

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（圖：REUTERS/TPG）

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (7 日) 股價大跌 3.70%，讓該股更有可能迎接某種方式的波動，因為特斯拉周四將在好萊塢舉行計程車機器人 (Robotaxi) 展示日，執行長馬斯克更稱此舉「將載入史冊」，促成電動車邁向新時代。

特斯拉周一下跌 3.7%，至 240.83 美元，而標普 500 指數道指分別下跌 1% 和 0.9%。


在周四來臨之前，本周初的交易應該會呈現暴風雨前的寧靜。市場預期，特斯拉周四活動將至少推出一款實體計程車機器人，並討論其自動駕駛技術的現況。

Bernstein 分析師 Sacconaghi 周一報告寫道：「細節決定成敗。特斯拉究竟會推出什麼產品，仍然存在很大的不確定性，但可能會有一些演示。」

Sacconaghi 寫道，除了實體計程車機器人和受控環境中一些乘坐機會外，投資人還應該尋找幾個關鍵問題的答案，包括：

  1. 特斯拉「Cybercab」無人駕駛計程車的建造成本是多少
  2. 監管部門批准的無人駕駛計程車計畫究竟如何
  3. 特斯拉打算在哪個地區開始提供服務以及何時開始
  4. 特斯拉的自動駕駛技術與移除駕駛員所需的安全性還有多遠
  5. 無人駕駛計程車運作時，誰負責監控
  6. 誰將為無人駕駛計程車投保
  7.  特斯拉將誰視為競爭對手
  8. 特斯拉仍堅信該車只需要光學攝影機，而不需要光達等額外感測器嗎？

Sacconaghi 將特斯拉股票評級為「賣出」，目標價為 120 美元。 Stifel 分析師 Stephen Gengargo 將其股票評級定為「買進」，目標價為 265 美元。

除了無人駕駛計程車的各種問題，分析師也關注特斯拉的人形機器人 Optimus 最新消息，以及 2025 年初預計推出的低價特斯拉車型。

華爾街對自動駕駛技術降溫

在 Robotaxi 活動之前，華爾街對另一家自動駕駛科技公司的股票降溫。摩根大通 Samik Chatterjee 將 Mobileye (MBLY-US) 股票評級從持有下調至賣出，並將目標股價從 16 美元下調至 10 美元。

Mobileye 為尋求添加駕駛輔助功能的汽車製造商提供軟體和硬體。 Chatterjee 預計未來幾年的使用和銷售成長將放緩，尤其因為中國電動車製造商 Zeekr 開發了內部自動駕駛解決方案，恐將降低 Mobileye 的銷售量。

10 月才經過幾天，Mobileye 股票缺遭三次降級，表明分析師和投資者挑選自動駕駛領域的贏家和輸家是多麼困難。

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特斯拉自動駕駛無人駕駛計程車馬斯克美股Robotaxi

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道瓊指數41954.24-0.94%
S&P 5005695.94-0.96%
特斯拉240.83-3.70%
Mobileye Global Inc - Class A12.33-4.64%

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