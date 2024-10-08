史冊級別大事前 特斯拉卻跌近4% 分析師列八大提問

鉅亨網編譯許家華 2024-10-08 11:02

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特斯拉 (TSLA-US) 周一 (7 日) 股價大跌 3.70%，讓該股更有可能迎接某種方式的波動，因為特斯拉周四將在好萊塢舉行計程車機器人 (Robotaxi) 展示日，執行長馬斯克更稱此舉「將載入史冊」，促成電動車邁向新時代。

特斯拉周一下跌 3.7%，至 240.83 美元，而標普 500 指數和道指分別下跌 1% 和 0.9%。

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在周四來臨之前，本周初的交易應該會呈現暴風雨前的寧靜。市場預期，特斯拉周四活動將至少推出一款實體計程車機器人，並討論其自動駕駛技術的現況。

Bernstein 分析師 Sacconaghi 周一報告寫道：「細節決定成敗。特斯拉究竟會推出什麼產品，仍然存在很大的不確定性，但可能會有一些演示。」

Sacconaghi 寫道，除了實體計程車機器人和受控環境中一些乘坐機會外，投資人還應該尋找幾個關鍵問題的答案，包括：

特斯拉「Cybercab」無人駕駛計程車的建造成本是多少 監管部門批准的無人駕駛計程車計畫究竟如何 特斯拉打算在哪個地區開始提供服務以及何時開始 特斯拉的自動駕駛技術與移除駕駛員所需的安全性還有多遠 無人駕駛計程車運作時，誰負責監控 誰將為無人駕駛計程車投保 特斯拉將誰視為競爭對手 特斯拉仍堅信該車只需要光學攝影機，而不需要光達等額外感測器嗎？

Sacconaghi 將特斯拉股票評級為「賣出」，目標價為 120 美元。 Stifel 分析師 Stephen Gengargo 將其股票評級定為「買進」，目標價為 265 美元。

除了無人駕駛計程車的各種問題，分析師也關注特斯拉的人形機器人 Optimus 最新消息，以及 2025 年初預計推出的低價特斯拉車型。

華爾街對自動駕駛技術降溫

在 Robotaxi 活動之前，華爾街對另一家自動駕駛科技公司的股票降溫。摩根大通 Samik Chatterjee 將 Mobileye (MBLY-US) 股票評級從持有下調至賣出，並將目標股價從 16 美元下調至 10 美元。

Mobileye 為尋求添加駕駛輔助功能的汽車製造商提供軟體和硬體。 Chatterjee 預計未來幾年的使用和銷售成長將放緩，尤其因為中國電動車製造商 Zeekr 開發了內部自動駕駛解決方案，恐將降低 Mobileye 的銷售量。