特斯拉Ｑ3今年首次交付量成長 為何投資人仍不滿意？

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-04 08:46

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特斯拉周三 (3 日) 公佈第三季的交付量和產量數據，雖是今年首季實現銷量增長，但季度交付量仍未達市場預期，在數據公布後，特斯拉股價暴跌 6%，終場收跌 3.49%。周四再收低 3.36%。

特斯拉接下來的重頭戲是 10 月 10 日的「自動駕駛計程車」（Robotaxi）活動，預計將展示專用機器人計程車原型，並強調公司押注 AI 驅動的自動駕駛技術新戰略。

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數據顯示，特斯拉第三季交車量 462890 輛，未達市場預估的 463897 輛，但汽車產量 469796 輛，高於市場預估 465828 輛。

去年同期的交車量為 435059 輛，產量為 430488 輛。 2024 年第二季的交車量為 443956 輛，產量為 410831 輛。也就是說，特斯拉第三季交車量年增 6.4%，季增 4.3%，產量年增 9.1%，季增 14.4%。

其中，今年三季 Model 3 和 Y 的交車量為 4,39,975 輛，高於市場預估的 4,35,920 輛，Model 3 和 Y 的產量為 4,43,668 輛，也高於市場預估的 4,34,051 輛。

說明，特斯拉的銷量幾乎全部來自體型較小且價格較低的 Model 3 和 Y 型車，而 Model X、S 和新款電動皮卡 Cyber​​ Truck 等價格較高車型僅售出了 22915 輛。

為何投資者仍不滿意？

1. 年度交付量仍恐首見下滑

特斯拉的交付量與其銷量最接近，因此是華爾街最關注的指標之一。有分析稱，儘管特斯拉第三季實現今年首季的銷量年增長，扭轉了前兩季的頹勢，但不足以讓投資者滿意。

一方面，這代表該公司必須在第四季實現創紀錄新高的 516344 輛交付量，才能達到去年 181 萬輛的交付水準，任何缺口都可能導致特斯拉首次出現年度交付量下滑。有社群媒體網友稱，今年頭三季特斯拉的銷量均較去年同期下滑 2.3%。

2. 靠降價拉抬銷量 利潤率承壓

同時，特斯拉第三季是透過降價和提高促銷手段實現了銷量反轉，這將積壓其行業領先的利潤率，這個指標將是 10 月 23 日發布三季報時的焦點。先前有分析師預估，特斯拉第三季的平均汽車售價為 4.25 萬美元，為四年來最低價。

還有分析稱，來自美國和中國其他車企的激烈競爭，以及歐洲補貼不足，都拖累了特斯拉第三季交車量，而中國加大對電動車的購買補貼力度則對特斯拉銷量有利。

JATO Dynamics 報告顯示，今年 7 月，BMW 首次領先歐洲純電池的電動車市場，擊敗了市佔不斷被蠶食的特斯拉。同時，特斯拉僅生產純電車，可能難敵生產混合動力車的傳統巨頭。

3. 投資者期待更高

券商 Wedbush 知名科技股分析師、一直看漲特斯拉的 Dan Ives 繼續樂觀發言稱，第三季交付情況「良好，朝著正確的方向邁出了一步」，但由於投資者一直希望情況會更好，所以股價承壓：

「總體而言，這比今年上半年有了明顯的改善，我們認為，全年達到 180 萬輛的銷量仍然是關鍵和重要的目標。中國市場需求不斷升溫，歐洲繼續因經濟壓力而放緩，美國趨於穩定。」

但法國巴黎銀行證券部預警，市場對特斯拉的長期預期過高，該公司對 2026 年和 2027 年的銷售預期「仍分別比市場預期低了 10% 至 15%」。特斯拉高層也多次警告稱，2024 年的交付量成長率將低於去年。

結論