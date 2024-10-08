這把梭哈了！馬斯克：不信我的自動駕駛 就快拋售特斯拉

鉅亨網許家華 綜合報導 2024-10-08 07:40

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特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 日前在社交媒體上強烈呼籲，對其自動駕駛計畫持懷疑態度的投資者拋售手中持有的特斯拉股票，因為他認為這些投資者不會對公司的未來發展有所助益。

馬斯克的這番話正值公司即將於 10 月 10 日在洛杉磯舉行無人駕駛計程車概念車的發布會，這是他自兩年前推出「擎天柱 (Optimus)」人形機器人原型以來首次發布新產品。

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發布會的重大意義

為了展示這款無人駕駛計程車的宏大規模，馬斯克租下了好萊塢外的華納兄弟電影公司的整個片場。Wedbush 證券公司的技術分析師丹 · 艾夫斯指出，此次活動是「特斯拉故事的關鍵時刻」，並認為這將對公司的未來發展起到重要的推動作用。

馬斯克在社交媒體上表示：「這將載入史冊。」他將自己的投資邏輯歸結為一個「二元賭注」，即賭他的團隊能否破解全自動駕駛（FSD）技術的難題。他曾將 FSD 稱為通用人工智能的雛形，並認為消除自動駕駛過程中的風險將是特斯拉的「ChatGPT 時刻」，這一突破有望帶來巨大的資產價值暴增。

市場反應與分析師觀點

儘管馬斯克的信心十足，但市場上仍存在不同的聲音。分析師指出，特斯拉目前的自動駕駛技術雖然已能夠利用從上路行駛的特斯拉汽車上采集的視頻數據進行自動駕駛，但在關鍵時刻仍然可能出現錯誤反應，因此需要持續監管。

馬斯克強調，一旦成功推出無人駕駛計程車，這將使全美數百萬輛特斯拉汽車只需通過一次軟件更新，便能實現自動駕駛。

馬斯克在 7 月的股東大會上明言：「任何不相信特斯拉能解決自動駕駛問題的人，都應該賣掉他們的特斯拉股票。」這一言論再次強調了他對未來的信心，並對懷疑者發出了明確的信號。

一槌子買賣變成源遠流長的訂閱營收

如果馬斯克的計劃成功，特斯拉的市值有望達到 5 兆美元，這將使其超越所有其他公司，成為全球最有價值的企業。這一轉型將改變特斯拉的盈利模式，使其不再依賴汽車銷售的收入，而是通過授權其 FSD 技術獲得高利潤，實現可預測的經常性收入。

Corestone Capital 資產管理公司董事長兼執行長威爾麥克唐納表示，汽車銷售本是一槌子買賣，而這種基於訂閱的收入模式會每月持續產生收入，正是機構投資者所青睞的。

叫板 Uber、Lyft

Halter Ferguson Financial 總裁布拉德 · 弗格森指出，特斯拉進一步發展可能填補美國共享出行市場的供應不足。他表示，隨著消費者對無人駕駛技術的接受度提高，特斯拉的無人駕駛計程車有望吸引大量用戶，尤其是那些日常需要上下班出行的本地居民。這一市場的潛力巨大，根據研究報告，許多乘客使用共享出行服務的主要原因是為了方便和經濟，而特斯拉的方案正好滿足了這一需求。

因此，馬斯克的無人駕駛計程車計畫可能會導致 Uber 和 Lyft 的市占受到侵蝕。這些公司目前的商業模式依賴於人力駕駛，隨著特斯拉無人駕駛計程車的推出，這些傳統共享出行平台可能需要重新考慮其業務策略，以保持競爭力。

市場情緒與未來展望

隨著發布會的臨近，市場對於特斯拉的樂觀情緒逐漸升溫，適逢美聯準會降息 2 碼，且未來將持續降息，意味著消費者的車貸負擔可望下降，從而提高購車意願。儘管今年特斯拉的利潤有所下降，但股價仍然保持穩定而未見大幅回落，這表明市場對未來的期待。

目前對明年獲利的預期僅為 2023 年的水準，即每股約 3.12 美元，仍遠低於 2022 年創下的每股 4.07 美元的紀錄。然而，到目前為止，特斯拉股價基本上持平，交易價格是明年每股收益預期的 80 倍以上。

市場分析公司 DataTrek 的聯合創始人尼古拉斯 · 科拉斯將特斯拉的股票稱為「信仰型股票」，這反映出投資者對馬斯克的信心。Corestone Capital 的麥克唐納甚至表示，特斯拉股票代碼應改為「ELON (馬斯克名字)」。

然而，未來基金（Future Fund）管理合夥人加里 · 布萊克等一些著名的特斯拉「看漲者」警告說，從歷史經驗來看，這次發布會可能又是一次「買傳言，賣事實」的活動。然而，馬斯克似乎不這麼認為。

這或許是因為特斯拉 CEO 另有打算。當他將發布推遲兩個月以進行重要設計更改時，他還提到這將使團隊有時間「展示一些其他東西」。

馬斯克還會展示什麼？Roadster 跑車？Optimus 人形機器人？

除了無人駕駛計程車，馬斯克在發布會上還可能推出第二款特斯拉跑車 Roadster。

早在今年 2 月，他就承諾會在今年年底前推出 2017 款概念車的全新設計款。這款跑車的推出將進一步擴大特斯拉的產品線，並可能吸引更多高端消費者的注意。馬斯克希望 Roadster 能夠填補特斯拉在雙座跑車市場的空白，並進一步提升品牌形象。

發表會邀請函上還寫著「We Robot」（我們，機器人）。這可能表明，馬斯克可能還將在此次發布會上展示他相信會使特斯拉轉型為 AI 和機器人公司的最新版擎天柱原型。